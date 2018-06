"Noordschippersdok moet groener" GEMEENTERAAD STEMT STRAKS OVER SLACHTHUISSITE, DAMCOMITÉ IS ONGERUST PHILIPPE TRUYTS

25 juni 2018

02u40 0 Antwerpen De gemeenteraad beslist vandaag over de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Slachthuissite. Het Damcomité trekt nu aan de noodrem. "Haal de zone Noordschippersdok uit dat GRUP en pas het ontwerp aan, zodat er meer buurtgroen voor spelende kinderen komt."

De komende jaren verrijst een nieuwe wijk op de Slachthuissite, bij het Lobroekdok én op het - sinds 1957 verdwenen - Noordschippersdok. Goed voor een maximum van 2.400 woningen. De site wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf Triple Living. Maar er zit dus ruis op het plan. Niet voor het eerst, want de Slachthuissite zette eind vorig jaar Bart De Wever (N-VA) en Tom Meeuws (sp.a) lijnrecht tegenover elkaar. Voor de buurtbewoners van het Damcomité ligt de groene zone Noordschippersdok héél gevoelig. "Ze is van onschatbare waarde voor het samenleven en de levenskwaliteit op Den Dam", zegt woordvoerster Dominique Vilain. "We zeggen niet dat er geen hoogbouw mag komen. De stad groeit en er zijn woningen nodig. Maar net omdat er hier dan een pak bewoners zullen bijkomen, moet de stad ook meer groene ruimte voorzien. Het huidige groen gewoon compenseren, is veel te weinig."





Kleine kinderen

Die compensatie vind je op de plannen waarvoor nu een GRUP ter goedkeuring voorligt, in het stuk tussen de Weilandstraat en de Kalverstraat. Dat vormt zowat de overgang tussen het Noordschippersdok en de Slachthuissite. "Oudere kinderen zullen wel de moeite doen om naar die nieuwe groenzone te trekken. Maar met kleine kinderen - ik heb zelf een dochter van 4 jaar - is dat voor bewoners op Den Dam al lastiger. Park Spoor Noord is heel mooi, maar het is voor ons geen buurtgroen. Je kunt er je kinderen veel moeilijker in het oog houden. Aan het Noordschippersdok heb je dat overzicht wél", vindt Vilain.





Positief voor het Damcomité is dat ze al enkele goede gesprekken hadden met projectontwikkelaar Triple Living. "We voelen de bereidheid tot dialoog. Maar als het GRUP nu groen licht krijgt van de gemeenteraad, vrezen we dat er geen garanties meer zijn voor een ontwikkeling op mensenmaat", zegt Vilain.





De huidige groene zone aan het Noordschippersdok biedt een afwisseling van al wat oudere bomen, speeltuigen, heuveltjes, een parking en een voetbalveld. Vilain: "Het kappen van de tientallen bomen zou ook pijn doen. Ze bieden ons een scherm tegen de achterliggende Ring. En wat met wateroverlast als er wéér onverharde grond verdwijnt?"





Voor het Damcomité kan de rest van het GRUP - de delen Slachthuissite en Lobroekdok - wel worden goedgekeurd, zodat het in openbaar onderzoek gaat. "Op basis van de inspraak in dat onderzoek kan dan een aangepast plan naar de gemeenteraad."