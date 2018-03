"Nooit gedacht dat ik brandweervrouw zou worden" KARLIEN ABRAMS (37) IS EERSTE VROUWELIJKE OFFICIER IN ZONE ANTWERPEN JONATHAN BERNAERTS

09 maart 2018

03u03 0 Antwerpen De Antwerpse brandweer is een mannenbastion. Gelukkig zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Karlien Abrams (37) is er zo eentje. Zij is de eerste vrouwelijke officier in de geschiedenis van Brandweer Zone Antwerpen. Een prestatie waarmee ze bij het hele korps lof oogst. Zeker gisteren, op Internationale Vrouwendag.

Vraag een jongen van 6 naar zijn droomberoep en de kans is groot dat hij brandweerman zegt. Vlammen bestrijden, slachtoffers ontzetten, zwaar materiaal aanrukken: de job van operationeel medewerker bij de brandweer lijkt weggelegd voor stoere mannen. Gelukkig zijn er vrouwen die dat stereotype ontkrachten. Karlien Abrams (37) uit Zwijndrecht bijvoorbeeld. Zij is de eerste vrouwelijke officier in de geschiedenis van Brandweer Zone Antwerpen. Momenteel zit ze op de schoolbanken van de brandweerschool om vanaf 2019 complexe incidenten en noodsituaties te coördineren.





Fysiek

Karlien zette de stap naar de brandweer dankzij haar zus. "Zij zag een vacature met een profielbeschrijving van een brandweerman of -vrouw in de krant staan en was ervan overtuigd dat het iets voor mij was", vertelt ze. "Ik ben licentiate Lichamelijke Opvoeding, werkte toen als fitnesscoördinator en had absoluut geen affiniteit met de brandweer. In mijn hoofd was de brandweer gevaarlijk en voor mannen. Maar mijn zus drong koppig aan, dus ging ik toch naar de infosessie - ik was direct verkocht."





Karlien had er nooit bij stilgestaan, maar eigenlijk beschikte ze over de kwaliteiten om een bekwame brandweervrouw te worden. "Je moet fysiek in topconditie zijn. Ten tweede moet je beheerst zijn, ook in de moeilijkste omstandigheden. Handigheid is een derde grote troef. Je moet wat verstand hebben van elektriciteit, een boormachine kunnen bedienen, een muur kunnen stutten, ... En je moet goed en graag in team werken."





Karlien is de allereerste vrouwelijke officier van Brandweer Zone Antwerpen. Hoe komt het toch dat er zo weinig vrouwen zijn? Karlien ziet verschillende redenen. "Het heeft wellicht voor een deel te maken met de grote concurrentie in de selectieprocedure", zegt ze. "Als de brandweer nieuwe vacatures uitschrijft, dan zijn er wel 400 à 500 kandidaten. De fysieke proeven zijn niet mals en er is een pittige behendigheidsproef. Misschien schrikt ook het werkschema wat af, want om de vier dagen doe je immers een nachtshift. Mijn partner is ook brandweerman. Samen hebben we een nieuw samengesteld gezin met zes kinderen. Werk en privé combineren lukt voor ons wel. Voor alleenstaande vrouwen is dat echter minder evident."





Maar de belangrijkste reden is volgens Karlien dat veel vrouwen de brandweer associëren met typisch mannelijk en gevaarlijk, en ze daarom niet solliciteren. "Ik had ook nooit gedacht dat de job voor mij weggelegd was. Maar wie fysiek in vorm en handig is, goed in groep werkt en graag mensen en dieren helpt, zit hier op zijn of haar plaats. En de job is inderdaad gevaarlijker dan een kantoorbaan, maar je rekent op de hoogste bescherming en veiligheid staat altijd voorop."





Brandweer Zone Antwerpen is een mannenbastion: van de 670 operationele medewerkers zijn er amper 8 vrouwen. Woordvoerster Jasmien O betreurt dat er weinig vrouwen deelnemen aan de selecties.





Hopelijk snel meer

"Vrouwen zorgen binnen de brandweer immers voor een andere kijk en brengen andere ideeën aan", aldus O. "Ze zorgen er mee voor dat we als hulpdienst een afspiegeling kunnen zijn van de maatschappij. Het fysieke karakter of het werkschema van de job schrikt misschien af. Maar we kunnen toch benadrukken dat deze job echt perfect haalbaar is voor elke vrouw die fysiek in vorm is en graag in groep werkt. We zijn blij dat we bij de aanwervingen in het laatste jaar twee nieuwe vrouwelijke collega's mochten verwelkomen. Een mooie evolutie, hopelijk volgen er nog."