"Nonkel Staf was een visionair" ANTWERPENAAR GUSTAVE VAN GANSEN WAS ALLEREERSTE IMPORTEUR COCA-COLA JONATHAN BERNAERTS

17 februari 2018

02u46 0 Antwerpen De naam van Gustave 'Staf' Van Gansen zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Nochtans was de Antwerpse zakenman de allereerste

importeur van Coca-Cola in ons land. Van Gansen kocht in het





Amerikaanse Atlanta machines en flesjes aan om de frisdrank in





Antwerpen te bottelen en te verkopen. "Rond 1930 verkocht Staf liefst 100 kratten per dag."





We treffen Annette Moise (82) en haar kleinzoon Kristof Van Gansen (30) in restaurant De Lokeend, een authentiek pakhuis in het Antwerpse Schipperskwartier. De keuze voor het prachtige gebouw in de Generaal Belliardstraat is niet toevallig. "Van Gansen was een familie van havenbazen", vertelt Annette. "Hiernaast hadden ze in het begin van vorige eeuw een stouwerij: zeeschepen werden er geladen en gelost. Er werd hier hard gewerkt. Arbeiders sjouwden met loodzware zakken en kratten. Van de treinsporen ging het naar de schepen, en omgekeerd."





Het gebeurde soms dat een telg van de familie Van Gansen vanuit Antwerpen met zeelieden meevoer naar het verre Amerika. Dat deed ook Gustave 'Staf' Van Gansen, de oom van Annette en de grootoveroom van Kristof. In 1927 - Staf was toen 30 jaar - werd hij door zijn vader meegestuurd om 'het metier te leren'. Groot was de verwondering van het thuisfront toen hij terugkeerde met flesjes met daarin een zwart goedje. Coca-Cola, zo heette het drankje.





"Staf had in Amerika een licentie verkregen om Coca-Cola in ons land als eerste en enige te bottelen en te verkopen", weet Kristof. "Staf pakte zijn business heel professioneel aan. Vanuit Atlanta liet hij machines en flesjes aanrukken. De frisdrank werd destijds in een fabriekje in de Boomgaardstraat gebotteld."





In geen tijd vond Staf Van Gansen in Antwerpen een afzetmarkt voor 'zijn' Coca-Cola. Rond 1930 verkocht hij liefst 100 kratten frisdrank per dag. "Coca-Cola was toen erg in trek bij havenarbeiders die er na het werk hun dorst mee lesten", vertelt Kristof. "En als geen ander kende Staf het principe van de mond-aan-mondreclame. Hoewel hij geen alcohol dronk, bracht hij veel tijd door in de cafés rond de Antwerpse kathedraal. Hij leerde er de stamgasten Coca-Cola drinken."





Na vier succesvolle jaren moest Staf zijn licentie terug verkopen aan Coca-Cola en verhuisde de zetel van Antwerpen naar Brussel. Staf Van Gansen kreeg in het bedrijf een nieuwe functie aangeboden, maar hij bedankte vriendelijk. De zakenman zette daarop zijn schouders onder een nieuw project: de bouw van een openluchtzwembad in de Deurnese Lakborslei. Van Gansen stierf in 1975 op 78-jarige leeftijd op het Spaanse eiland Tenerife. Een vrouw en kinderen had hij niet.





Annette Moise heeft haar 'nonkel Staf' goed gekend en koestert nog steeds warme herinneringen aan hem. "Hij was een heerlijke man", weet Annette. "Staf maakte graag mopjes en hij was een begenadigd danser. Hij had in Amerika, naast Coca-Cola, ook de chachacha leren kennen. Thuis speelde hij de dansmuziek dan heel luid door de boxen. Soms tot ergernis van anderen (lacht). Staf hield ook van 'gadgets': hij was altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste snufjes. Hij zag er trouwens altijd piekfijn uit: steeds uitgedost in de mooiste kostuums. Als je bekijkt wat voor een icoon Coca-Cola is geworden, kan je maar één ding besluiten: nonkel Staf was een visionair."