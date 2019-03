"Nog maar drie weken te leven? Dan trek ik al schietend door school" LEERLING (19) GAAT UIT DE BOCHT IN OPSTEL EN RISKEERT NU 6 MAANDEN CEL BJS

22 maart 2019

16u20 0 Antwerpen "Als ik nog drie weken te leven had, zou ik al schietend door de school trekken." Dat schreef een scholier (19) van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Boom vorig jaar in een schoolopdracht. Een flauwe grap, excuseerde hij zich meteen daarna. Maar het parket ziet er de humor niet van in: de jongeman riskeert nu zes maanden cel.

"Wat zou je doen als je nog drie weken te leven had?" Daarop moesten de leerlingen van het vijfde jaar van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Boom voor een schoolopdracht van de lessen sociale wetenschappen een antwoord formuleren. De scholier antwoordde droogjes: een 'school shooting' (een schietpartij op school).

De schooldirectie meldde het incident een maand later bij de politie. Nét in die periode was heisa ontstaan over een leerling uit Dendermonde, die per e-mail had geprobeerd om een wapen te bestellen in Amerika. Doel was om in een school hier zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De FBI kon het bericht onderscheppen en verwittigde de Belgische politie.

Der Führer

Het verontrustte de directie ook dat de andere scholieren uit de Boomse school hadden aangegeven dat ze bang van de beklaagde waren. De jongeman zou op school al eens een wapen en kogels hebben laten zien. Op de Facebookgroep van de klas noemde hij zich 'Der Führer'.

De tiener werd gearresteerd en zat in totaal vijf dagen in de gevangenis. Er volgde ook een huiszoeking, waarbij de politie kleine hoeveelheden cocaïne, cannabis en amfetamines in beslag nam, alsook een alarmpistool en een BB-gun. De drugs waren volgens de beklaagde een eenmalig experiment. Hij ontkende voorts dat hij een wapen had meegenomen naar school en wat hij over de 'school shooting' zei, was als grap bedoeld.

"Pure stoerdoenerij"

"Dit was pure stoerdoenerij", zei de advocate van de verdediging. "De ene leerling ging de leerkracht vermoorden, de andere zijn ex-vriendin. In de les werd ermee gelachen. Mijn cliënt heeft nadien meteen tegen de leerkracht gezegd dat het een grapje was. Maar een maand later werd alsnog de politie ingelicht, nadat er in de media bericht werd over een leerling uit Dendermonde die de FBI verontrustte. Deze feiten moeten in de juiste context geplaatst worden: dit was geen ernstige dreiging, maar duidelijk een grap."

Vrijspraak gevraagd

Het Antwerpse parket ziet er de humor niet van in en vervolgt de jongeman voor het valselijk dreigen met een aanslag, drugsbezit en wapendracht. Hij riskeert zes maanden cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

Zijn advocate pleitte de vrijspraak voor het valselijk dreigen met een aanslag en voor het mee naar school brengen van het wapen. Voor de drugs vroeg ze een opschorting. De jongeman laat zich al psychologisch begeleiden en gebruikt geen drugs meer. De beklaagde zit ondertussen op een andere school. Vonnis op 10 april.