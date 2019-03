'Nieuwe buren' bellen aan met cake om bejaarden te bestelen Patrick Lefelon

14u11 1 Antwerpen Eén slachtoffer van 97 jaar, twee slachtoffers van 93 jaar en een hele rist bejaarde tachtigers waren zo vriendelijk om de ‘nieuwe buren’ binnen te laten toen zij met een zelfgebakken cake aanbelden. Achteraf waren hun geld, juwelen en bankkaarten verdwenen. De procureur eist vijf jaar effectieve celstraf tegen deze bende uit ex-Joegoslavië.

Maandenlang hadden Sanja P. (32), haar zus Sanela (24) en hun vriendin Julia J. (33) in Antwerpse winkels en bankkantoren oudere dames geschaduwd. Zag het slachtoffer er ‘kredietwaardig’ uit, dan volgden zij haar op tram of bus tot thuis. De dame was nog niet binnen of er werd gebeld. Daar stonden Sanja, Sanela of Julia die zich voorstelden als de nieuwe buren. Ter kennismaking hadden zij een cake meegebracht.

Advocaat Dirk Dielen: “Mijn cliënte is 85 jaar en op haar hoede als onbekenden aanbellen. Sanja P. en Julia J. wonnen haar vertrouwen met de cake. Mijn cliënte zette koffie, er werd gekletst en wat rondgelopen in haar appartement. Toen de twee vertrokken, bleek haar portemonnee, haar trouwring en andere juwelen verdwenen. Wat later belde een man die zogezegd voor de bank werkte. Hij had vernomen dat haar bankkaart was gestolen en vroeg haar geheime code. Mijn cliënte tuinde erin. Onmiddellijk werden met de gestolen kaarten her en der aankopen gedaan. In totaal is mijn cliënte 9.445 euro kwijt. Daarvan is tot op vandaag niet één euro terugbetaald.”

Mijn cliënte is nu vrij met een enkelband en moet alleen voor haar vier kinderen zorgen. Haar invaliditeitsuitkering is ingetrokken. Zij probeert OCMW-steun te krijgen. Zodra dat in orde is zal zij in de mate van het mogelijke haar slachtoffers vergoeden Advocaat beschuldigde Sanja P.

De ‘cake-bende’ zou in de loop van 2017 maar liefst 22 keer toeslaan. Telkens waren (hoog-)bejaarde dames het slachtoffer. De bende zou in totaal voor 45.000 euro geld hebben afgehaald of spullen hebben gekocht met de bankkaarten.

“Trieste levensomstandigheden”

De recherche van de Antwerpse politie kreeg de dievegges te pakken toen zij in februari 2018 op de Bist in Wilrijk probeerden toe te slaan. Ook Angelo V. (28) die de dames met een huurauto oppikte na elke geslaagde diefstal of de slachtoffers opbelde als ‘bankbediende’, werd gearresteerd. Angelo V. is de echtgenoot van Sanja P.

De procureur vordert voor Sanja P., haar man Angelo en vriendin Julia J. een effectieve celstraf van 5 jaar. Voor zus Sanela P. die slechts aan enkele diefstallen deelnam, vroeg de procureur 20 maanden cel.

Je komt naar Antwerpen om te winkelen, waarom niet om te werken? Rechter tegen verdachte

De verdediging probeerde de meubelen te redden door de trieste levensomstandigheden van de dames te schetsen. Zij waren ten tijde van de oorlog in Ex-Joegoslavië gevlucht naar België en hadden hier politiek asiel gekregen. Alle kinderen van de familie P. kwamen in de criminaliteit terecht.

Advocaat Mathias De Daele die voor Sanja P. sprak: “Mevrouw heeft bijna één jaar in voorarrest gezeten. Mijn cliënte heeft veel feiten bekend. Nu is zij vrij met een enkelband en moet alleen voor haar vier kinderen zorgen. Haar invaliditeitsuitkering is ingetrokken. Zij probeert OCMW-steun te krijgen. Zodra dat in orde is zal zij in de mate van het mogelijke haar slachtoffers vergoeden. Nu is dat nog onmogelijk.”

Sollicitaties

De rechters hadden weinig oren naar de goedkope excuses van de verdachten. Toen Sanela P. zich verontschuldigde voor de laffe diefstallen, bliksemde de rechter haar neer: “U hebt wel tijd om in Antwerpen winkels te bezoeken en naar bejaarde vrouwen uit te kijken. Waarom komt u in Antwerpen geen werk zoeken? Welke stappen hebt u daarvoor al ondernomen?”

Sanela P.: “Ik heb werk gezocht maar het wilde niet lukken.”

Rechter: “Hebt u bewijzen van sollicitaties?” Dat had Sanela niet.

In de zaal zat de moeder van Sanja en Sanella stilletjes te luisteren. Als de zussen veroordeeld worden, zal zij weer moeten instaan voor de opvang van de kleinkinderen.

Over een maand doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.