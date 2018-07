"Niemand mag leven riskeren voor Marc" FAMILIE SLUSZNY WIL DAT VEILIGHEID PRIMEERT BIJ BERGINGSACTIE NINA BERNAERTS

06 juli 2018

02u32 0 Antwerpen Het is nog altijd wachten op groen licht van het Franse gerecht om via een privébergingsactie het lichaam van avonturier Marc Sluszny te vinden. "Jammer, maar begrijpelijk: het is voor ons heel belangrijk om hem terug te krijgen, maar niet op gevaar van iemand anders' leven", reageert de familie.

Vorige donderdag kreeg de broer van Marc het slechte nieuws via het kabinet van Buitenlandse Zaken. De meeste familieleden zaten op dat moment in Israël voor het huwelijksfeest van een neef van Marc. "We voelden ons alsof de hemel naar beneden was gekomen", klinkt het. "We hebben altijd de vrees gehad om ooit die telefoon of die klop op de deur te krijgen. Marc was gewoon zo avontuurlijk en hij zocht de limieten. We hadden gehoopt dat hij wat rustiger zou worden met ouder te worden, maar dat was niet aan hem besteed. Hij had een hoger doel en hij wilde steeds verder gaan", vertelt een tante van Marc vanuit Israël. Voor de familie is het ook uiterst belangrijk om Marc nog terug te vinden. "Wat gebeurd is, is een drama voor ons, het heeft ons diep geraakt. Om echt afscheid te nemen met een begrafenis hebben we Marc dan ook nodig. Het is zo belangrijk om onze rituelen te kunnen doen. Marc was een lieve, gedienstige man, hij wilde ook echt altijd goed doen voor anderen en verdient een waardig afscheid."





Site niet vrijgegeven

Het blijft voorlopig onduidelijk wanneer de vrienden van Sluszny hun eigen bergingsactie kunnen starten. "De site is nog niet vrijgegeven. Het onderzoek is nog lopende wordt ons verteld maar we denken dat het stilaan wel afgerond zal worden. Het gerecht wacht nog op adviezen van de Franse afdeling voor speleologie. Het Franse gerecht twijfelt natuurlijk omdat ze misschien niet de verantwoordelijkheid wil nemen om mensen te laten duiken", vertelt goede vriend, Filip Van Vlem. Toch staan er 5 tot 6 mensen klaar om te duiken zodra het groen licht er is. "Dat zijn echt topduikers. Het zijn niet zomaar amateurs of liefhebbers. Deze mensen weten heel goed waar ze mee bezig zijn, en ook zij kennen de risico's zoals Marc die kenden. Noch de familie, noch wij en zeker Marc zouden niet willen dat andere mensen hun leven op het spel zouden zetten. Veiligheid primeert echt."





Ondertussen blijven vanuit de hele wereld reacties op Marcs verdwijning toestromen. Ook zangeres Nathalia liet gisteren weten hoe hard het haar heeft geraakt. "Ik vroeg het je enkele weken geleden nog: is het echt nodig om zo diep te gaan? Wat wou je nog bewijzen? Maar ik snap het, echt. Want op de een of andere manier ben ik zoals jij, toch?"