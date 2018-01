"Net alsof er een bom ontplofte" BALUSTRADES FLATGEBOUW STORTEN NAAR BENEDEN SANDER BRAL

19 januari 2018

02u51 0 Antwerpen Enkele hevige rukwinden zorgden er gisterenmiddag voor dat de balustrades van een appartementsgebouw aan de August Vermeylenlaan op Linkeroever naar beneden kwamen. Bij wonder raakte er niemand gewond maar de hulpdiensten hadden heel wat werk om het gebouw te beveiligen. "Na het drama op de Paardenmarkt dachten we meteen aan een gasontploffing", klinkt het bij de bewoners.

Bijna de volledige balustrade van de zesde verdieping van het enorme flatgebouw aan de August Vermeylenlaan is gisterenmiddag door de storm naar beneden gevallen. Verschillende delen van het metalen kader en de glazen panelen kwamen voor het gebouw op de grond terecht. De rest van het gevaarte bleef in drie grote stukken naar beneden hangen en dreigde urenlang af te breken vooraleer de brandweer de situatie kon beveiligen.





De balustrade begon te breken ter hoogte van de zesde verdieping bij de twee woningen met huisnummer 5. "De storm was al meer dan een uur tegen ons gebouw aan het drukken met een enorm gekraak", herbeleeft één van de twee huismannen. "Op dat moment haalde ik preventief mijn barbecue en andere spullen van het balkon. Een uur later ontplofte er precies een bom en liep ik via mijn terrasdeur het balkon op. Opeens had ik het gevoel dat er iets ontbrak op het terras en toen pas had ik door dat de balustrade verdwenen was. Ik woon hier met mijn vrouw en twee dochtertjes van zes maanden en twee jaar oud. Vannacht slapen ze bij mijn schoonmoeder want de situatie is hier zonder balustrade niet veilig. Wat als mijn dochtertje de terrasdeur open krijgt vannacht? Neen, geen risico's."





Ook bij de buren wist men niet wat er gebeurde toen er een hels lawaai door het gebouw schalde. "Mijn vrouw en ik dachten eerst dat het een gasexplosie was zoals op de Paardenmarkt eerder deze week, zo luid klonk die knal", zegt de buurman.





In de kou

"Gelukkig waren we thuis op dat moment zodat we de schade konden beperken door materiaal weg te bergen en één van de ramen te verstevigen met een bezemsteel die we als hefboom gebruikten. Ons ander raam is jammer genoeg wel gesneuveld. Dat mochten we niet dichten vooraleer de verzekeringsexpert kon langskomen. Urenlang zaten we hier in de kou en vloog alle rommel hier naar binnen. Met mijn buurman heb ik ook op het balkon de schade nog proberen beperken, maar de politie gebood ons zo snel mogelijk terug naar binnen te lopen."





De politie kwam ter plaatse om een veiligheidsperimeter in te stellen en wat later arriveerde ook de brandweer. "Onze teams hadden het enorm druk maar we hebben prioriteit gegeven aan dit incident", klinkt het bij Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. "In de namiddag hebben we de balustrades gedemonteerd met een hoogtewerker en de loshangende stukken beveiligd met riemen. Tegen de avond was de situatie terug veilig en konden alle ingangen in het gebouw terug veilig gemaakt worden."