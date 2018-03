"Naast de mannen zal ze opvallen" 29 maart 2018

Jinnih Beels op één, Tom Meeuws op twee, op drie Güler Turan, op vier Karim Bachar, OCMW-raadslid Tatjana Scheck op vijf en Yasmine Kherbache duwt. Een diverse lijst, zegt ook politicoloog Dave Sinardet.





"Plaats twee blijft voor Meeuws een belangrijke plaats natuurlijk, maar hij lijkt wel wat te verbrand om nog echt de lijsttrekker te zijn. We hebben nog groentjes gehad die de lijst trokken. Jinnih kan haar mannetje staan, dat is al gebleken. Ze heeft wel een gebrek aan dossierkennis, een burgemeester wordt geacht om breder te gaan dan de eigen specialiteit. De vraag is of ze dat kan. Daarbij heeft ze een hoog 'Groen'-gehalte, de oude sp.a-kiezer zullen ze hiermee niet terug halen",zegt hij. Dat Jinnih zal opvallen tussen lijsttrekker collega's, stuk voor stuk blanke mannen van middelbare leeftijd, is zeker. "Alleen al daarom zal ze opvallen, belangrijk voor veel kiezers. En ze maakt een sterke indruk. Ze is van in het begin sterker geweest dan de twee mannen die haar flankeerden tijdens Samen." (NBA)