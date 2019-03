‘Muilezels’ van 70 en 64 jaar smokkelen diamanten in condooms naar Antwerpen Patrick Lefelon/Belga

07 maart 2019

13u50 0 Antwerpen Twee bejaarden, Shoshanna H. (70) en Michel H. (64), riskeren tot 15 maanden celstraf omdat zij diamanten hebben gesmokkeld vanuit Brazilië naar Antwerpen. De diamanten werden in condooms gestopt en dan via de aars in de buik van de smokkelaars ingebracht. “Deze sukkelaars hadden geen andere keuze om aan geld te geraken”, pleitte hun advocaat.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is donderdag het tweede luik behandeld van een zaak rond diamantsmokkel tussen Brazilië, Israël en België. In december werd al een deal tussen het parket en de 51-jarige Israëlische spilfiguur Haïm Y. die de smokkel organiseerde, bekrachtigd. Hij ging akkoord met 30 maanden celstraf, waarvan 18 met uitstel. De man heeft ook 174.537 euro aan witgewassen geld van de hele bende terugbetaald.

De smokkel bestond erin dat diamantairs hun edelstenen officieel uitvoerden naar Brazilië. De ‘muilezels”, zoals de bejaarde koeriers worden genoemd, stopten de diamanten in condooms. Die werden dan via de vagina of de aars in de buik ingebracht en illegaal terug naar België gesmokkeld. Met de gesmokkelde stenen konden de Antwerpse diamantairs naar hartenlust zwarte inkomsten vergaren.

Glijmiddel

Twee koeriers werden in 2013 op heterdaad betrapt in een Braziliaanse luchthaven. Het ging om de Antwerpenaars Michel H. en Shoshanna H. Deze laatste had een partij diamanten in haar slipje verstopt. De twee hadden ook heel wat condooms en glijmiddel in hun bagage, bedoeld om ermee te smokkelen.

Het koppel legde bekentenissen af. De procureur weigerde met hen een deal te sluiten omdat het koppel eerder voor dezelfde feiten was veroordeeld. Hij vorderde 15 maanden celstraf voor allebei.

De advocate van Michel H. en Shoshanna H. legde uit hoe het zover gekomen was.

“Zij zijn in feite vooral slachtoffer van die smokkelorganisatie. Michel H. moet rondkomen met 300 euro. Mevrouw H. heeft 1.150 euro inkomsten maar heeft veel gemeenschappelijke kosten. De mensen hadden geen andere keuze om de eindjes aan elkaar te knopen. De organisatoren van de smokkel hebben van hun precaire situatie misbruik gemaakt. Ik vraag dat de rechtbank hen een werkstraf oplegt.”

Geblokkeerde rekening

Twee andere koeriers, Noé R. en Dirk D., hebben wél een deal gesloten met de openbare aanklager. Zij bekennen schuld in ruil voor een werkstraf van 150 uur (Noé R.) en een uitgestelde celstraf van 12 maanden (Dirk D.) Het geld dat zij aan de smokkel verdienden moeten zij terugbetalen en staat al geparkeerd op een geblokkeerde rekening.

Een vijfde beklaagde bleef afwezig. Hij riskeert een celstraf van 12 maanden.

De uitspraak volgt op 4 april.