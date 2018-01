'Mospiramide' in strijd tegen fijn stof UNIVERSITEITSSTUDENTEN DOEN JAAR LANG METINGEN DAVID ACKE

02u49 0 Foto Laenen Joachim Sohie, voorzitter van de vzw Mosfabriek. Antwerpen Een werkgroep gaat onderzoeken welk type mos het best is om fijn stof en zware metalen uit de lucht te filteren. Op vijf plekken in de stad zullen studenten Biomedische Wetenschappen een jaar lang metingen uitvoeren. Het doel: mosmuren bouwen, voor meer propere lucht en een groenere stad.

Het onderzoek 'Mosmuren met buren' is een samenwerking tussen de werkgroep 'Fijn stof' van de Universiteit Antwerpen, de vzw Mosfabriek en het Gentse burgerbudgetproject '300 bomen voor elke Gentenaar'. "Mos wordt serieus ondergewaardeerd", vindt Joachim Sohie, voorzitter van de vzw Mosfabriek. Op een vijftal plekken in Antwerpen zullen ze bij mensen mospiramides plaatsen. Aan elke zijde van die piramide komt een ander type mos. De bedoeling is om na te gaan welk type het best geschikt is om fijn stof uit de lucht te filteren. "De piramide is één vierkante meter groot en zal horizontaal middendoor gezaagd worden, zodat er een extra vlak ontstaat. Elke zijde wordt gericht naar een andere windrichting. Niet alleen wordt gekeken in welke mate het mos fijn stof en zware metalen filtert, maar ook hoe het mos zich vasthecht, en of het sterk genoeg is om te overleven", legt Joachim uit.





Primitieve plant

Hoogleraar Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen leidt het project. "Vandaag kennen we al groendaken en gevelplanten, maar vaak zijn die erg duur en vragen ze veel onderhoud. Mossen zijn eenvoudiger, kunnen tegen droogte, hebben niet veel zon nodig en zijn licht van structuur."





Er zullen een vijftal soorten onderzocht worden die zich van nature in een stedelijke context bevinden. "Mossen zijn erg primitieve planten, die in tegenstelling tot andere planten geen beschermende filter over hun kleine blaadjes hebben. Daardoor zijn ze in staat rechtstreeks fijn stof en andere materialen op te nemen uit de lucht", legt Samson uit.





Om de twee weken zullen de studenten de meetresultaten analyseren, en dat een jaar lang. Die resultaten worden in bachelorproeven gegoten van studenten Biomedische wetenschappen. De bedoeling is om begin februari te starten met het plaatsen van de mospiramides. Of mos nu de absolute oplossing tegen luchtvervuiling, betwijfelt Samson, maar volgens hem is het wel een extra manier om een deel van de vervuiling op te nemen en tegelijk een groenere stad te creëren.





Joachim en de universiteit zijn op zoek naar Antwerpenaars die een piramide willen plaatsen. "We zoeken heel diverse plekken in Antwerpen. Midden in de stad, dicht bij de haven of dicht bij een park. Alles kan. Zelf hoeven de mensen niets te doen. De piramide wordt door ons geïnstalleerd. Het enige wat we vragen is dat studenten op gezette tijdens eens mogen langskomen om metingen te doen," aldus Joachim.





Wie geïnteresseerd is, kan mailen naar joachim.sohie@ gmail.com