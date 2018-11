“Moet ‘t Stad een tweede Brugge worden?” Metal café voelt zich niet meer welkom door vele politiecontroles Nina Bernaerts

14 november 2018

17u02 0 Antwerpen Het water staat The Rocking Bull aan de lippen; de vele politie-optredens, boetes en andere onrusten doen het cliënteel wegblijven. De uitbater voelt zich geviseerd door de stad omdat de zaak ‘anders’ is. Nochtans zeggen stad en politie geen problemen te hebben met de zaak.

Michel Petit is er het hart van in. Zijn Metal Café op de Sint-Kathelijnevest gaat zienderogen achteruit, de talloze regeltjes waar hij moet aan voldoen, zorgen voor de ene na de andere boete en meerdere politie-optredens houden zijn cliënteel - naar eigen zeggen schapen in wolfskledij - weg.

“De maat was voor mij vol toen hier deze week een heel dossier binnen is gevallen van een ambtenaar die anoniem is komen controleren. De ene na de andere ‘inbreuk’ kon hij vaststellen, bijvoorbeeld dat het hier een café is. Ja, uiteraard, dat is hier al twee jaar een café én een winkel, waar ik ook de nodige alcoholvergunningen voor heb en ook gecontroleerd ben door de brandweer. Maar nu plots is dat een probleem? Dat begrijp ik niet. Dan heb ik hier buiten een luifel laten vervangen omdat die niet meer proper was. Dat bleek ook een inbreuk te zijn. Ik vind dit echt onbegrijpelijk”, vertelt Petit.

Vijf boetes

Dit laatste feit is nog maar een topje van de ijsberg. Zo kreeg Petit ook vijf PV’s vanwege een bankje dat buiten op de stoep stond. “Ik vind het in de eerste plaats al redelijk belachelijk dat die bank niet tegen mijn eigen gevel mag staan. In heel de straat staan sandwichborden en fietsen, maar mijn bank hindert zogezegd? Nu goed, ik heb dat besproken met een politieagente en ik heb beloofd de bank weg te doen. Alleen ging dat niet in 1-2-3 vanwege mijn rugproblemen. Ze vertelde me dat ze het zo zou laten zolang de bank maar zou verdwijnen. Binnen de 48 uur was de bank weg, samen met enkele klanten heb ik ze kunnen verzetten. Nu krijg ik maanden later, vijf boetes binnen, 350 euro per stuk, voor de dagen dat die bank daar gestaan heeft. Ik dacht echt dat ik een goed gesprek had met die politiedame maar nu blijkt dat toch anders.”

De politie staat hier altijd, uiteraard houdt dat de klanten weg Michel Petit

De uitbater van zowat het enige metalcafé in de stad voelt zich geviseerd. “De politie staat hier voor het minste, ze zeggen zelf dat ze niets kunnen vaststellen maar dat ze reageren op klachten van buren. Ondertussen weten we ook dat het gaat om één overbuur. Ik heb hier geluidswerend glas steken van 3 centimeter, geloof me, de tram door de straat is luider dan mijn zaak. Maar die man is onmogelijk, onredelijk en belt elke dag opnieuw, en dan staat de politie hier telkens weer. Mijn klanten blijven daardoor weg want het is inderdaad niet leuk om steeds de politie binnen te krijgen. Moet Antwerpen een tweede Brugge worden?”

We hebben echt geen problemen met het café. Maar als er klachten komen, moeten wij opvolgen. Wouter Bruyns

Zowel de politie als de stad betreuren de zaak, want naar eigen zeggen is er écht geen probleem met deze zaak. “We hebben absoluut geen probleem met dat café, integendeel zelfs. Er zijn plekken in de stad waar de politie continu moet ingrijpen, maar hier hebben wij geen weet incidenten. We hebben daar ook nog geen inbreuken op geluid kunnen vaststellen. We begrijpen die frustratie wel, maar als de buren bellen is het onze plicht om langs te gaan”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns.