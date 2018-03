'Mixers' voor rechter voor diefstal dossier 16 maart 2018

02u47 0

Drie leden van de drugsbende 'Mixers' moeten op 28 maart voor de correctionele rechtbank verschijnen voor de diefstal van dossierstukken uit de griffie. De zaak werd begin deze week ingeleid.





De Mixers is een beruchte drugsbende in Antwerpen. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar hen voor feiten van grootschalige drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwas.





Begin september 2017 kwamen twee leden het strafdossier inkijken op de griffie van de rechtbank. Ze moffelden ongemerkt stukken uit het dossier in een sporttas en wandelden ermee naar buiten. Toen de diefstal werd vastgesteld, volgde meteen een reeks huiszoekingen, maar de ontbrekende delen konden niet worden teruggevonden.





Abdelkader, Mounir en Aziz S. moeten zich nu later deze maand verantwoorden voor de diefstal. De laatste is al sinds 2016 op de vlucht voor het gerecht en zal wellicht verstek laten gaan. (BJS)