"Militairen blijven in joodse wijk" OOK ALS TERREURNIVEAU ZOU DALEN VAN 3 NAAR 2 PATRICK LEFELON

02u40 0 Laenen Militairen aan het Centraal station, bij het begin van de Pelikaanstraat. Antwerpen Burgemeester Bart De Wever wil dat militairen in de Antwerpse straten blijven patrouilleren, ook als Binnenlandse Zaken beslist de terreurdreiging te verlagen van 3 naar 2. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan de kerstmarkt, samen met minister Jan Jambon. "De joodse wijk heeft extra beveiliging nodig, ook bij een verlaagd dreigingsniveau."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had uit Brasschaat de beste kerststronken meegebracht voor de agenten die dit weekend de kerstmarkt beveiligden. Hij sneed de lekkernijen aan op het Steenplein. Burgemeester en partijgenoot De Wever had dan weer een doos 'Wantjes' bij, een variant van het Antwerpse handjes-koekje.





De minister bedankte de agenten die tijdens de feestdagen aan het werk waren. "De Antwerpse politie is een van de topkorpsen van het land. Het toont iedere dag aan dat een eengemaakte politie, met één burgemeester, met één groot korps in een grote stad, toch een slagkrachtige en efficiënte politie is", klonk het. Hij voegde er net niet aan toe: 'Brussel zou nog wat kunnen leren van Antwerpen'.





In het VTM-nieuws zei Jambon dat hij hoopte dat het dreigingsniveau volgend jaar van drie naar twee kan worden teruggebracht. Dat hoeft echter niet te betekenen dat alle soldaten dan uit het straatbeeld verdwijnen. Militairen zouden ook bij niveau twee nog steeds specifieke doelwitten kunnen beschermen. Volgens burgemeester De Wever heeft bijvoorbeeld de joodse wijk in de stad extra beveiliging nodig. Hij ziet de militairen daar niet graag verdwijnen.





Klaas De Scheirder Jan Jambon pakt de kerststronken uit die hij heeft meegebracht. Bart De Wever zorgde voor Antwerpse Wantjes.

"Naar buitenland"

Majoor-generaal Marc Thys, de topman van de Belgische landmacht, bedankte zaterdagmiddag op zijn beurt de soldaten voor hun inzet voor de binnenlandse bewakingsmissie. Thys gaf zijn manschappen mee dat hij hen zo snel mogelijk op missie in het buitenland wil sturen, al heeft het leger de bewakingsmissie intussen al voor een volledig jaar 2018 ingepland. "Het blijft een hele opdracht, die dubbel zo zwaar is tijdens de feestdagen. We hopen jullie zo snel mogelijk op missie naar het buitenland te kunnen sturen", gaf Thys mee.





Draaglijker

De majoor-generaal stipte ook nog aan dat de militairen het patrouilleren beter smaken dan het statische bewaken en dat het de opdracht draaglijker maakt.