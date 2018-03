"Mijn vrouw weet: 'als het voetbal is, is het voetbal'" SUPERFAN FRANK DE LEE VERZAMELT AL SINDS Z'N 10DE ÁLLES OVER CLUB 01 maart 2018

02u35 0 Antwerpen Niemand in de wereld heeft meer attributen van Beerschot in huis dan Frank De Lee. Zestig truitjes, 25 vlaggen, 60 sjaals en 120 T-shirts om maar een kleine greep uit zijn aanbod te halen. Sinds zijn tiende verzamelt hij alles van zijn geliefde ploeg. "Toen ik mijn vrouw leerde kennen, waarschuwde ik haar maar meteen: 'Ik zie jou graag maar één ding moet je weten. Als het voetbal is, dan is het voetbal." In dertig jaar miste hij geen enkele match.

Nog drie dagen en Beerschot Wilrijk kan een eerste stap zetten in wat hét huzarenstukje van de Belgische voetbalgeschiedenis zou zijn: voor de vijfde maal op rij promoveren en zich opnieuw mengen tussen de grote jongens. Het zal een geschiedenis zijn waar meermaals over verteld zal worden aan de cafétoog. "Weet ge nog toen dat Beerschot vijf keer..." Er zal gediscussieerd worden over data en aantal doelpunten, over basisspelers en trainers. En er zal ongetwijfeld iemand bij zitten die zal zeggen: "Wacht, ik zal eens in mijn archief duiken om te kijken hoe het nu ook alweer zat." Dat die archivaris Frank De Lee zal zijn, is vrij aannemelijk.





De fanatiekste

Zijn liefde voor de club kreeg hij van grootvader en vader mee. Maar hij is de fanatiekste, geeft hij grif toe. Van alle matchen miste hij de afgelopen dertig jaar geen enkele. "Zelfs als ik ziek ben? Ik ben nooit ziek!" vertelt Frank alsof het een vanzelfsprekendheid is. "Toen ik mijn vrouw leerde kennen waarschuwde ik haar maar meteen. Ik zei: ik zie jou graag maar één ding moet je weten. Als het voetbal is, dan is het voetbal." Sinds zijn tiende verzamelt hij alles wat ook maar met Beerschot te maken heeft. "Mijn grootouders hadden een café op het Zuid. Dat was niet echt een supporterscafé maar daar kwam af en toe wat Beerschotgezind publiek op af. Zo kreeg ik af en toe eens een vlag, boekje of ander hebbeding in handen en ik ben dat beginnen bijhouden."





Menukaarten

Tijdens zijn legerdienst is die verzamelwoede wat gemilderd maar daarna vatte hij zijn hobby met nog meer vuur aan. "Vanaf dan kocht ik elke dag drie kranten en knipte ik alles uit wat ook maar met mijn ploeg te maken had. Ik klasseerde alles in mappen. Ik verzamelde wedstrijdboekjes, menukaarten, attributen, alles wat je maar kon bedenken." Ondertussen heeft hij zoveel dat het merendeel opgeborgen zit in dozen, verspreid over verschillende locaties. "Ze hebben ooit eens geprobeerd binnen te breken. Dat is niet gelukt maar ik ben wel voorzichtiger nu. De meest unieke spullen bewaar ik zelfs niet meer bij mij thuis," vertelt Frank. Af en toe haalt hij dan eens een map boven en bladert hij er door. "Zoals mensen naar familiealbums kijken, zo kijk ik naar mijn artikels. Elke keer kom ik wel nog iets nieuw tegen. Ik kan daar enorm van genieten." Af en toe denkt hij er wel eens aan een tentoonstelling te organiseren maar de angst iets kwijt te spelen is groot. "Als je dingen verhuist, dan geraken er sowieso dingen verloren. En daar ben ik beducht voor."





Relikwie

Wanneer Frank gevraagd wordt naar wat hij allemaal bezit, lacht hij. "Oei oei oei. Veel te veel om op te noemen. Zestig truitjes, 25 vlaggen, zestig sjaals, 120 T-shirts en een vijftal schalen. Krantenknipsels, boekjes en andere hebbedingen zijn te veel op daar een getal op plakken." Opvallend: geen van die T-shirts, truitjes, sjaals of vlaggen, gebruikt Frank tijdens het supporteren. "Tenzij ik een dubbel heb, maar anders komen ze niet buiten. Dat is een relikwie hé." Vroeger organiseerde Frank samen met zijn goede vriend Marc ruilbeurzen. Vandaag zoekt hij vooral op internet. "Laatst vond ik een Panini-sticker op het internet met het logo van Beerschot. Het dateerde uit de jaren 60 en moest helemaal uit Italië komen. Dat is dan thuiskomen en meteen door de post rafelen op zoek naar de sticker. Het is gek als ik mezelf dat hoor vertellen maar zo ben ik dan wel."