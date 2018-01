"Mijn vader was een entertainer" ZOON BOB VERTELT OVER OVERLEDEN CATCHER 'AL BASTIAN' DAVID ACKE

27 januari 2018

03u36 0 Antwerpen Europees kampioen catch en Antwerpenaar Albert Janssens, beter bekend als Al Bastian, is op 85-jarige leeftijd overleden. Als rasechte Antwerpenaar hield hij van zijn stad en het entertainen van mensen. Wat begon als een carrière in het worstelen groeide uit tot een succesvolle carrière in de catch.

Catch is niet meteen een sport die we op vaak op televisie zien en toch heeft België een Europees kampioen: Albert, alias Al Bastian, Janssens. In welk jaar exact, dat kan zoon Bob Janssens zich niet meer herinneren. "Ach, dat was allemaal niet zo geregeld. De catchers van toen deden dat vooral omdat ze het graag deden en de mensen wilden entertainen. Al heeft mijn vader heel wat tijd op de spoed doorgebracht met een gebroken neus of elleboog."





Met een vader die worstelde, kreeg Albert de passie voor de gevechtssport van thuis mee. Op zijn vijftiende begon Albert als worstelaar, dat heeft hij enkele jaren volgehouden, maar uiteindelijk is hij overgestapt naar de catch. "Mijn vader was een entertainer. Dat is hij altijd geweest. Hoewel worstelen een zeer intensieve sport is, vond hij dat er te weinig volk naar kwam kijken. Bij de catch was dat anders. Gelijk welke zaal, die zat tot de nok gevuld", vertelt Bob.





Afgesproken

Catch, in de jaren 50 tot 70 populair in de Scheldestad, was heel vaak een choreografie die van te voren in elkaar gestoken werd. Ook de winnaar was vaak al gekend. "Soms gebeurde het wel eens dat er onenigheid bestond over wie de uiteindelijke winnaar zou worden. Dan werd 'den boer' getrokken: tijdens een kort gevecht werd bepaald wie van de twee de winnaar zou worden in de uiteindelijke match", legt zoon Bob uit.





Een van de mooiste herinneringen die Bob heeft, is het moment dat zijn vader Europees kampioen werd na een gevecht tegen de Hongaar Arbi Weber in Antwerpen. "Dat waren twee krakken. Ik voelde me altijd heel trots als ik mijn vader bezig zag. Ik denk zelfs dat ze voor die kamp niet hadden afgesproken wie er uiteindelijk zou winnen. Ik herinner mij dat mijn vader fysiek helemaal op was na dat gevecht."





De meeste kampen vocht Albert in Antwerpen. "Hij kon zijn stad niet missen. Hij kreeg aanbiedingen om in Saoedi-Arabië te vechten, maar verder dan Engeland en Frankrijk wilde hij niet gaan", vertelt Bob.





Herman Teirlinck

Al Bastian vocht nog tot zijn 45ste. Daarna trok hij enkele jaren als lesgever naar het toenmalige Studio Herman Teirlinck met Jan Decleir als directeur. Hij gaf er les gevechtstechnieken aan de studenten van de opleiding acteren. Hij was bovendien de coach van de acteurs die aan catch deden in het theaterstuk 'Pak 'em Stanzi', een stuk dat het Antwerpse Raamtheater in de jaren 80 en 90 tot in Nederland, Duitsland en Schotland heeft opgevoerd. Onder meer actrices Ann Nelissen en Anneleen Cooreman leerden van Al Bastian de kneepjes van het 'catchvak'.





Daarnaast acteerde Al Bastian zelf in onder andere Lili en Marleen en speelde hij zichzelf in de Vlaamse jeugdreeks Het Zwaard van Ardoewaan, uit 1972, en in de film Zware Jongens van regisseur Robbe De Hert, met Gaston Berghmans en Leo Martin in de hoofdrollen.





De jongste jaren leed Albert Janssens aan Alzheimer. Hij overleed op 85-jarige leeftijd. Vandaag wordt Al Bastian begraven. De uitvaart start om 14 uur in de aula Chrysant van het crematorium van Antwerpen.