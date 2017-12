"Mijn leven is me meer waard dan mijn borsten" De warmste verhalen van 2017 | Om kanker te voorkomen, ondergaat Davina preventief dubbele amputatie DIETER LIZEN

02u25 0 Davina Simons Davina in haar ziekenhuisbed, met cadeautjes en 'tietenboek'. Antwerpen Rechtenstudente Davina Simons (22) liep in april als boegbeeld van 'Benetiet' mee in de Antwerp Ten Miles. Wij spraken haar vlak voor én na haar dubbele borstamputatie en borstreconstructie. Daarmee zet ze het erfelijke borstkankergen, waar ook haar mama onder gebukt ging, buitenspel. "Ik zie deze operatie na twee jaar voorbereiding als een opluchting."

Rechtenstudente Davina Simons (22) oogt opgeruimd als ze we haar negen maanden na ons eerste interview op de Ten Miles opnieuw spreken. Ze is net gaan lopen door een Ekers park, haar laatste 10 km voor de grote operatie waar ze zich al twee jaar fysiek en mentaal op voorbereidt. Een dag later worden in het UZ Gent haar twee borsten geamputeerd en krijgt ze een eerste aanzet tot een volledige borstreconstructie.





De bedoeling van de ingreep is kanker voorkomen. Davina's mama heeft twee keer borstkanker gehad en Davina draagt hetzelfde erfelijke kankergen. Dat bleek twee jaar geleden toen Davina zich samen met haar jongere zus heeft laten testen. Haar zus is geen drager van het kankergen, maar bij Davina bleek het brca1-gen wél aanwezig. Zij maakte 85 procent kans om ooit borstkanker te ontwikkelen. Na zich grondig geïnformeerd te hebben, onder andere bij haar mama die ook een mastectomie ondergaan heeft, nam ze de beslissing voor de amputatie van haar borsten.





Tijdens studie

"Ik heb me sinds die gentest op dit moment voorbereid en ik kan zeggen dat ik er na twee jaar helemaal klaar voor ben", benadrukte Davina voor de operatie. "Ik hou vooral in mijn hoofd dat dit een goede zaak is. Ik zet nu één stap achteruit om er tien vooruit te zetten. De lijdensweg die mijn mama moest doormaken; de chemo, de misselijkheid, hervallen na negen jaar... daar heb ik zelf geen zin in. Ik neem deze horde nu al omdat ik droom van een carrière als strafpleiter. Tijdens dit laatste jaar van mijn studie kan ik het me veroorloven om enkele maanden 'out' te zijn. Als ik aan het werk ben, wordt dat veel moeilijker. Bovendien zie ik het als een opluchting, na twee jaar."





Eierstokken en baarmoeder

Later wil ze misschien ook haar eierstokken en baarmoeder preventief laten verwijderen, want Davina maakt bovendien 60 procent kans op eierstokkanker. "Die kanker manifesteert zich doorgaans pas na je dertigste, daar is minder haast bij", vervolgde Davina. "Bovendien zou ik graag eerst kindjes krijgen."





Bij een dubbele mastectomie worden de beide borsten en tepels verwijderd. Daarna volgt een borst- en tepelreconstructie. "Er worden expanders onder mijn huid geplaatst, een soort van 'ballonnetjes'", verduidelijkte Davina. "Die zijn eerst plat en worden drie weken later gevuld met fysiologisch serum. Dat serum wordt later vervangen door lichaamsvet. Met eigen weefsel worden ook nieuwe tepels gereconstrueerd."





Het wordt flink wennen aan haar nieuwe lichaam. "Ik kreeg ooit een negatieve reactie omdat ik in een interview zei dat het 'maar' borsten zijn. Maar ik meen dat nog steeds. Mijn leven en gezondheid zijn me veel meer waard, bovendien zijn het vooral mìjn borsten, toch? Fotografe Lieve Blancquaert heeft me gevraagd om 'voor' en 'na' te poseren voor een nieuw boek over vrouwen en borstkanker. Ik heb ingestemd, niet alleen omdat ik zelf een mooie herinnering aan mijn 'oude' lichaam wilde, maar ook omdat ik bijna geen beelden vond van jonge vrouwen die zo'n operatie ondergaan hebben. Ik poseerde nooit open en bloot, maar Lieve is een toptalent die me snel op mijn gemak stelde. Het boek verschijnt normaal gezien in het voorjaar."





Terugbetaling

Davina liep in maart nog de Ten Miles als boegbeeld van Benetiet. De organisatie ijverde voor de terugbetaling van een borstreconstructie. Intussen hield Benetiet op te bestaan, want het doel is bereikt: de terugbetaling is er gekomen. Davina is dankbaar voor wat Yamina Krossa, de oprichtster van Benetiet, heeft gerealiseerd. "Ik ben blij dat ik als boegbeeld mocht optreden, maar ik wil niet de Vlaamse Angelina Jolie (de Hollywoodactrice die ook een dubbele mastectomie onderging, red.) worden. Iedereen moet vooral zijn eigen keuzes maken. Ik hoop dat mijn verhaal ertoe kan bijdragen dat jonge vrouwen met genmutaties in de familie zich laten testen. Ik ben 22 en vond maar heel weinig informatie bij lotgenoten van dezelfde leeftijd. Daarom hou ik ook een eerlijke blog bij over mijn operatie en over de nazorg. Veel jonge vrouwen met genmutaties in de familie laten zich niet testen, uit schrik voor de diagnose. Maar wat haalt het uit om je kop in het zand te steken? Pas als je weet waar je aan toe bent, kan je alle opties in overweging nemen."





Blutsen en bulten

Drie dagen na de operatie spraken we Davina opnieuw. "Ik mag al naar huis, goed hé?", steekt ze enthousiast van wal. "Alles is vlot verlopen en ik voel mij enorm blij en opgelucht. Ik heb mezelf daags na de operatie voor het eerst in de spiegel gezien... vol blauwe blutsen en bulten, maar ik had het erger verwacht. Omdat ik zo snel herstel, hebben de dokters mijn nieuwe borsten al een beetje met serum kunnen 'vullen'. Ik moet nog minstens drie keer onder het mes vooraleer mijn reconstructie compleet is."





Platte rust

Thuis wachten een bed in de living en zes weken platte rust. "Ondanks de pijn voel ik me super, ook dankzij de lawine aan berichtjes en cadeautjes die ik al heb gekregen. Mijn zes beste vriendinnen hebben een volledig 'tietenboek' in elkaar gestoken met pagina's met boodschappen van ongeveer iedereen die ik graag zie. Zo lief! Ik heb mij een oog uitgejankt." En zangeres Natalia, waar Davina al vijftien jaar een grote fan van is, zette deze week een berichtje op Instagram om Davina te steunen. "Zo tof. Ik zat in mijn bed met een mond vol tanden en ogen vol tranen."





Ook Davina's mama steunt haar door dik en dun: "Mijn mama had het moeilijker dan ik met de operatie, maar ik weet dat als ze als jonge vrouw zelf de keuze had gehad, ze dezelfde beslissing zou hebben genomen. Alleen al daardoor weet ik dat ik de juiste keuze gemaakt heb."





Roze glitterrand

Haar hele herstel schrijft Davina van zich af op haar zelfgeschreven blog, "een eerlijk relaas maar met een roze glitterrandje om het voor mezelf leuk te houden", zegt ze. Wie graag meer informatie wil over een mastectomie of Davina's wedervaren wil volgen, kan het lezen op https://davinaaaaaaaaaa.wordpress.com/. (inderdaad, dat zijn tien opeenvolgende a's, red.).