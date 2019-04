De Kringwinkel Gesponsorde inhoud “Mijn kelder is te trieste plek voor haar”: zo gaf Katia haar favoriete interieurstuk een tweede leven Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

10u00 0 Antwerpen Anno 2019 is afval recyclen belangrijker dan ooit. Hoe leuk dus om spullen die jij zelf niet meer wil, een tweede thuis te kunnen geven. Katia bracht haar geliefde vintagestaanlamp naar De Kringwinkel en Evi werd er daar op slag verliefd op.

Jij hebt vast ook zo’n item in huis: een geliefd meubelstuk of hebbeding dat jammer genoeg niet langer in je interieur past. En dan belandt het ding in de kelder of op zolder, want weggooien vind je te pijnlijk. Gelukkig is kringloopshoppen nu hotter dan hot en worden de mooie spullen die je aan een kringloopwinkel toevertrouwt, vaak opgepikt door een trotse nieuwe ouder. Zo verging het ook Katia Quaeyhaegens’ unieke staanlamp.

Voor de eerlijke vinder

“Een paar jaar geleden bezocht ik een rommelmarkt toen de marktkramers net opruimden”, vertelt ze. “Toen spotte ik de lamp daar bij de vuilniscontainers, waarschijnlijk achtergelaten door een verkoper. Ik kon niet geloven dat zo’n prachtstuk bij het afval stond! De lamp was niet in perfecte staat en bedekt met roestplekjes, maar ik vind het juist authentiek als een item tekenen vertoont van een eerder leven. ‘Een geschenkje voor de eerlijke vinder’, dacht ik dolgelukkig.”

Katia vond de staanlamp op het perfecte moment. “Het was toen uit met mijn vriend en ik keek ernaar uit om mijn huisje weer in te richten zoals ik het zelf leuk vind. Ik hield op dat moment van retro en mid-centurydesign, dus de zou lamp helemaal tot haar recht komen in mijn nieuwe interieur. Ik plaatste ze tussen de sofa’s in mijn woonkamer en creëerde er zo een gezellig leesplekje.”

Goedgekeurd door de ouders

Maar smaken komen en gaan. “Een jaar geleden ben ik weer eens van interieurstijl veranderd”, glimlacht Katia. “Alles mag nu wat verfijnder, denk mid-century chic en boho-scandinavisch met gouden elementen. De lamp verhuisde daarom naar mijn kelder, maar dat vond ik toch een te triest lot voor haar. Ik gun ze liever een nieuw leven bij iemand anders.” Zo kwam de lamp bij De Kringwinkel Antwerpen terecht, waar de Aalsterse Evi De Greve ze op de kop tikte. Na succesvolle shoptripjes naar de Kloosterstraat in Antwerpen, gaat ze ook weleens snuisteren in de Antwerpse Kringwinkel.

De nieuwe eigenares is nu even verliefd op de lamp als Katia was. “Toen ik ze in De Kringwinkel spotte, deed ze me denken aan het seventiesinterieur van mijn ouderlijke huis. Ik whatsappte mijn moeder een foto ervan en ook zij had een instant flashback naar vroeger. (lacht) Heerlijk toch, zo’n item dat bij elke aanblik warme, nostalgische gevoelens opwekt. Uiteindelijk is ze in het plantenhoekje in mijn woonkamer terechtgekomen. Het bruin van de lamp contrasteert mooi met het groen en zo heb ik er elke dag genot van. ”

