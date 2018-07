"Mijn hoofd zegt België, mijn hart Brazilië" CAFÉ BRAZUCA PLANT SAMBASHOW EN BBQ VOOR AANVANG MATCH DIETER LIZEN

06 juli 2018

02u28 0 Antwerpen Wie de match België-Brazilië wil meemaken in de hete sambasfeer van Zuid-Amerika, zakt best af naar café Brazuca op de hoek van het Sint-Jansplein met de Van de Wervestraat, dé pleisterplek van veel Braziliaanse Antwerpenaren. Ze plannen er een sambaparty met danseressen, percussiegroep en een barbecue

Er heerst stilte voor de storm als we binnenstappen in café Brazuca. "Ja, jullie zijn een beetje vroeg. Het echte feestje is toch morgen pas? Dan verwachten we hier 300 man", zegt de goedlachse Simone Da Silva, zelf geboren in Minas Gerais, een mijnstreek in het zuid-oosten van het land.





Donderblik

"Ah, jullie komen voor een pronostiek? Het zal gelijk opgaan. Mijn hoofd zegt België. Niet enkel omdat de Duivels op dit WK zo'n schitterend voetbal brengen, maar ik verblijf en werk hier al 20 jaar. Mijn drie kinderen die hier geboren zijn, supporteren voor België denk ik. Maar mijn eigen hart en ziel blijven vurig supporteren voor Brazilië, waar ik 23 jaar woonde." Zoon Gabriël gelooft in de kansen van de Belgen. "Sowieso 1-2 voor België.$" Het komt hem op een donderblik van zijn moeder te staan. "Slechts 60 procent van de Brazilianen die hier komen, geloven echt in de kansen van hun land", zegt Simone.





Churrasco

"Deze ploeg speelt te wisselvallig." En dan is er nog het veelbesproken 'geval' Neymar. De Braziliaanse sterspeler wordt ervan verdacht meer een slecht acteur dan stervoetballer te zijn tijdens dit WK. "Ach, ik vind hem goed. Iedereen is zo gefocust op die jongen, maar hij wordt beter elke match van dit tornooi en scoorde een prachtig doelpunt in de laatste wedstrijd tegen Mexico."





Om 15u steken ze in Brazuca het vuur aan de lont, met een optreden van een percussiegroep en de sambashows van Maravilha. Zowel binnen als buiten de kroeg hangen grote schermen en vlaggen, van Brazilië maar ook van België. Voor de match is er al een churrasco, een typisch Brazilaanse bbq met vooral veel vlees, sangria en caipirinha. "We doen ook speciale promoties op emmers gevuld met ijs en bier: 12 halen, 10 betalen", zegt Simone. "Brazilianen houden van een feestje. Om je een idee te geven, bij de laatste wedstrijd gingen er 100 caipirinha's per uur over de toog! Of we nu gaan winnen of verliezen, wees maar zeker dat we hier tot diep in de nacht de samba gaan dansen!"