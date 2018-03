"Met moestuin breng je mensen samen" BUURT MAG LAATSTE STUKJE DOK ZUID ZÉLF INVULLEN PHILIPPE TRUYTS

05 maart 2018

02u32 0 Antwerpen Stadslandbouw, kleinschalige evenementen en veel groen: de toekomst van de Zuiderdokken ontvouwt zich steeds nadrukkelijker. Buurtbewoners mochten zaterdag van gedachten wisselen met de makers van de nagenoeg definitieve ontwerpen. Er komen wellicht twee gemeenschapstuinen die door de buurt zelf beheerd zullen worden.

Zeg niet meer Zuiderdokken, maar gewoon: Dok Zuid. Als alles volgens plan verloopt én het volgende stadsbestuur de budgettaire beloften van het huidige verzilvert, dan krijgt Antwerpen er een fraai park bij. Goed voor 64.000 vierkante meter. Al loert het gevaar mogelijk ondergronds: buurtorganisatie 'Open Zuid Open' stapte onlangs naar de rechter tégen de bouw van twee parkings. Die zouden in strijd zijn met de definitie van een parkzone. Het is niet ondenkbaar dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de al begonnen werken aan de eerste parking laat stilleggen. Ook de andere bewoners- en ondernemersgroep 'Club Zuid' betreurt dat de buurt niet is betrokken bij de mobiliteitsplannen. Maar tijdens de infonamiddag, zaterdag in Den Bell, beklemtoonde Francis Vander Mynsbrugge toch de kwaliteiten van het ontwerp van het team Tractebel, ADR en Descombes. "Hét grote winstpunt is dat we een park krijgen in plaats van een immense parkeervlakte."





Sociale samenhang

Voor twee 'gemeenschapstuinen' krijgt de buurt nog een aantal maanden de kans om iets moois uit te werken. Vander Mynsbruggen: "Boven de parking van het Steendok (zuidkant) en het Kooldok (noordkant) denken we aan een moes- en kruidentuin. Of een bloementuin. Maar dan moet de buurt zich engageren voor het beheer, want de stad gaat die tuinen niet voor ons onderhouden. Je ziet dat ook in het buitenland. Zulke initiatieven versterken de sociale samenhang." Club Zuid is ook blij dat het stadsbestuur afstapte van het plan om grotere evenementen toe te laten in het park. Vander Mynsbrugge: "De eerst voorziene 'scène' is verdwenen en vervangen door vier kleinere pleinen. Het noordelijkste plein, tegen de Scheldestraat, krijgt een pergola door het recupereren van hangar 19. Voor mijn deur, maar ik ben daar niet tegen."





Wadi's

Open Zuid had graag opnieuw water in de dokken gehad. Dat feest gaat niet door, maar met een speelfontein boven het Kooldok en twee waterbekkens - of wadi's - in het centrale deel van Dok Zuid wordt de pil een beetje verguld. De stad bekijkt of ze een stuk van de wijk op die wadi's kan laten afwateren.





Enkel geld voor parking

Tot slot: de budgetten. Een veelgehoorde kritiek is dat de stad enkel voor de twee parkings zéker centen zou hebben opzijgezet. Volgens Jeroen Pasmans, projectleider bij AG VESPA, is voor de bovengrondse aanleg boven de parking Steendok alvast zes miljoen euro vastgeklonken. De 19 miljoen euro voor de rest van het park moet van de volgende bestuursploeg komen.