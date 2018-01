"Met de stoomboten voor anker liepen de bruine cafés vol" PASTOOR SINT-ANDRIESWIJK HAALT HERINNERINGEN OP IN NIEUWE HAVENGIDS DAVID ACKE

26 januari 2018

02u39 0 Antwerpen In het Havenhuis werd het boek 'Harbour Life' voorgesteld, een gids die aan de hand van 28 getuigenissen en een aantal wandelingen het verhaal van de haven vertelt. Schepen van Haven Marc Van Peel (CD&V) wil zo de haven aantrekkelijk maken voor het grote publiek. Onder andere Antwerps pastoor Rudy Mannaerts doet zijn duit in het zakje. "De Sint-Adrieswijk was in de jaren 60 dé trekpleister van de haven"

Het Havenbedrijf Antwerpen en uitgeverij Pandora stelden in het Havenhuis het boek 'Harbour Life' van havenexpert Patrick Verhoeven voor. De gids brengt een portret van de 'Port of Antwerp' aan de hand van 28 getuigenissen van bijzondere mensen. Van organist in de kerk van Doel, uitbater van de gaarkeuken tot directeur: verschillende mensen die in en rond de haven leven en werken deelden hun verhaal. "Voor dit boek ondernam ik vier stads- en haventochten langs de oude havenwijken, het Eilandje en het havengebied op beide oevers. Die leidden mij langs 211 bezienswaardigheden, waaronder 14 cafés, 26 restaurants en snackbars, 14 natuurgebieden, 10 kerken, 10 musea en 4 forten", vertelt de schrijver. Het idee kwam van havenschepen Marc Van Peel (CD&V). "Een van mijn belangrijkste speerpunten is de haven zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij dat deel van Antwerpen. Dit boek legt toegankelijk en eenvoudig uit wat de haven inhoudt", vertelt de schepen.





Pastoor Rudy Mannaerts van de Sint-Andrieswijk is een van de opvallendste figuren van 'Harbour Life'. "Ik schrok me eerlijk gezegd een bult toen ze me vroegen. Wat heb ik met de haven te maken? Maar het klopt, de Sint-Andrieswijk was vroeger de trekpleister in de haven, al was dat wel voor ik geboren ben. In de jaren 60 lagen er grote stoomboten voor anker en dan liepen de bruine kroegen vol. Maar die zijn ondertussen al lang opgedroogd. Daarnaast vind je in heel wat kunst in de Antwerpse kerken verwijzingen naar de haven. Op die manier wilden de havenlieden het hemelse geluk verkrijgen tijdens hun lange reizen", vertelt de pastoor. Mannaerts is ook aalmoezenier bij de zeescouts, waar hij schippers in spe bijstaat met raad en daad.





"Al 16 jaar aan balie"

Een van de andere getuigenissen komt van Nancy Verschueren. Wie niet vaak in het Havenhuis komt, zal haar naam niet meteen een belletje doen rinkelen. Maar voor wie dat wel doet, is Nancy een vertrouwd gezicht. "Ik zit al zestien jaar aan de balie met de glimlach en ben altijd bereid om mensen te helpen," vertelt ze. Toen ze de vraag kreeg of ze geïnterviewd wilde worden voor het boek, twijfelde ze geen seconde. "Ik was gecharmeerd. Ik ben helemaal geen bekend havengezicht maar blijkbaar val ik toch op de een of andere manier op," lacht ze. In het boek vertelt ze over de werking van het Havenhuis en over haar link met de haven. Of ze zichzelf ooit een andere job ziet doen? "Neen, ik word betaald om met mensen te praten. Een mooiere job kan ik me niet inbeelden!"





Het boek is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, MASshop, de Stadswinkel, bij Erik Tonen (in de Kloosterstraat) en De Markies.