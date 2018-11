‘Meirterrorist’ enkel vervolgd voor wapenbezit Winkelstraat wel extra beveiligd sinds dolle rit van Fransman Patrick Lefelon

21 november 2018

De Fransman Mohamed R. (40) die vorig jaar paniek zaaide door als een gek over de Meir te rijden, wordt niet vervolgd voor terroristische misdrijven. Het federale parket vraagt de raadkamer om de man enkel voor illegaal wapenbezit en drugsgebruik te vervolgen.

Op donderdag 23 maart staat de Antwerpse binnenstad kort na 11 uur in rep en roer. Een man met een rode Citroën is een kwartier eerder als een dwaas over de Meir gereden. Twee patrouillerende militairen proberen de man te stoppen maar hij negeert hun bevelen. De chauffeur rijdt door het rode licht aan de Meirbrug en slaat op de vlucht.

De politie kondigt groot alarm af. Het Snelleresponteam (SRT) vindt de rode Citroën terug op de Scheldekaaien. In de wagen ligt Mohamed R. te slapen, versuft als hij is van de cocaïne en de sterke drank. In de koffer vindt de politie een gedemonteerde riotgun, een sierdolk, enkele knipmessen en een militaire camouflagevest.

Burgemeester Bart De Wever verwittigt de pers dat Antwerpen mogelijk aan een terreuraanslag is ontsnapt. Een dag eerder heeft België massaal de eerste verjaardag van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek herdacht.

“Geen terreurplan”

We zijn anderhalf jaar later en Mohamed R. moet donderdag voor de raadkamer verschijnen. Het is weinig waarschijnlijk dat de man uit het Noord-Franse Lens aanwezig zal zijn. Hij werd ons land uitgezet nadat hij drie maanden in voorarrest had gezeten. De man heeft ook de Tunesische nationaliteit.

Een woordvoerder van het federale parket: “Wij willen de verdachte enkel vervolgen voor illegaal wapenbezit, drugsgebruik en enkele verkeersovertredingen zoals het negeren van het rode licht. Er zijn geen aanwijzingen dat de man terreurplannen had. De raadkamer beslist vandaag of de verdachte wordt doorverwezen naar de strafrechter.”

Citytrip

Samen met de Franse verdachte wordt ook een Belgische vriend vervolgd. Het gaat om Dimitri V.S. (43) uit Wommelgem. Hij had Mohamed R. en zijn vriendin leren kennen tijdens een citytrip naar Rotterdam. Het Franse koppel bracht Dimitri van Rotterdam terug naar Wommelgem. Daar vroeg Mohamed R. of Dimitri de loop terug op de riotgun kon monteren. Dimitri heeft wel wat wapenkennis omdat zijn overleden vader luitenant-kolonel is geweest. Nog voor Dimitri dat klusje kon opknappen, werd Mohamed R. in Antwerpen gearresteerd.

Op illegaal wapenbezit staan celstraffen tot 5 jaar en boetes tot 25.000 euro.

Verdwijnpalen

Door de raid van Mohamed R. voerde het stadsbestuur wel extra veiligheidsmaatregelen in op de Meir. Sinds een maand staan er verzwaarde verdwijnpalen aan de ingang van de drukste winkelstraat van Vlaanderen.