"Meer vrouwen en continuïteit" N-VA MAAKT NAMEN BEKEND VOOR KIESSTRIJD IN OKTOBER NINA BERNAERTS PHILIPPE TRUYTS

07 februari 2018

02u45 0 Antwerpen N-VA heeft een niet zo verrassende lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober uit de mouw geschud. Burgemeester Bart De Wever trekt de lijst met in zijn kielzog twee vrouwen; Annick De Ridder en huidig schepen Nabilla Ait Daoud. Ook de lijstduwer is een vrouw, Liesbeth Homans. "Vervrouwelijking, maar ook continuïteit."

De Antwerpse N-VA stelde gisterochtend haar verkiezingsploeg voor. Die werd maandagavond laat vastgelegd op het partijbestuur. Symbolisch werd de lijst in de Antwerpse Handelsbeurs voorgesteld, waar nog hard gewerkt wordt. "Een project dat bijna symbolisch is voor de afgelopen legislatuur. De handelsbeurs vormde het epicentrum in een bloeiend Antwerpen en dat hebben we vandaag opnieuw. Het is ook onze schepen Rob Van de Velde die dit dossier heeft rechtgetrokken en dit gebouw van de ondergang heeft gered. Het is een prachtige plek om onze verkiezingsploeg voor te stellen," klonk het.





Geen échte verrassingen, maar wel een duidelijk signaal. De Wever op één, Annick De Ridder op twee, Nabilla Ait Daoud op drie, Koen Kennis op vier en Fons Duchateau op vijf. Onderaan staat een duwersduo; Ludo Van Campenhout en Liesbeth Homans.





Geen wit konijn

"Momenteel zitten we aan één op zes vrouwelijke schepenen in het college, dat is te weinig. We moeten grote stappen zetten op dat vlak. Dit is een bewuste keuze waar we allemaal achter staan", vertelt burgemeester De Wever. Geen witte konijnen dus. "We hebben daar ook nooit naar gezocht. Wij hebben hier heel wat ervaring opgebouwd en we willen dit bestuur ook verder zetten. Wat had een wit konijn dan moeten doen? Zich halsoverkop in Antwerpen domiciliëren? Toch maar een bizar idee," zei De Wever daar nog over, een sneer naar rivaal Kris Peeters.





De Ridder is geen nieuw gezicht, maar maakte de afgelopen zes jaar geen deel uit van de gemeenteraad. Zij ambieert nu wel een schepenambt en trekt daarvoor mee aan de kar.





Nabilla Ait Daoud, die nu De Ridder laat voorgaan, is vooral heel blij met haar derde plaats. "Vorige keer op vijf, nu op drie, de volgende stap is nummer één", glimlacht ze. "Nee ik zie dit vooral als een bevestiging van mijn werk als schepen."





Slachtoffer van al dat vrouwelijke geweld lijkt wel eerste schepen Koen Kennis. Maar die berust in zijn vierde plaats en kreeg onmiddellijk van de burgemeester ook de bevestiging dat als het aan hem ligt, Kennis de eerste schepen blijft. "Ik sta helemaal achter deze keuze. Voor mijn stemmenaantal zal het weinig uitmaken. Ik ben er wel zeker van dat ik meer stemmen zal halen dan vorig jaar. Ik heb de afgelopen jaren een checklist kunnen afwerken die onmogelijk werd geacht. Ik kan die met fierheid tonen."





Voor Fons Duchateau is het zelfs de eerste keer op een prominente plek op een prominente lijst. "Ooit heb ik wel eens de zeventiende plek in district Berchem gekregen."





Opgepast, Ludo

Liesbeth Homans onderaan valt perfect te rijmen met haar werk in het Vlaams parlement, Homans dingt niet mee naar een plekje in Antwerpen. De enige schepen die misschien in de problemen geraakt, is stemmenkanon Ludo Van Campenhout vanop de voorlaatste plek. Door iedereen graag gezien, maar als N-VA zijn monsterscore niet kan bevestigen en een schepenpost moet inleveren, zal het toch Van Campenhout zijn die naast de prijzen valt.