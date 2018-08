"Meer groen? Sorry, dat gaat niet" ONDANKS PETITIE GEEN AANPASSINGEN AAN 'TE KALE' OPERAPLEIN JONATHAN BERNAERTS

21 augustus 2018

02u49 0 Antwerpen Bijna 8.000 mensen hebben de petitie voor méér groen op het Operaplein getekend. En dus trok initiatiefnemer Paul Maes ermee naar schepen Koen Kennis (N-VA). Die toonde begrip maar zal het plein niet aanpassen. "Dat kan ik niet. De architect oefent intellectuele rechten uit."

Een kamerplant én een knalrode USB-stick met daarop 7.750 handtekeningen. Daarmee kwam acteur Paul Maes (53), bekend als Franky van de Familie Backeljau, maandagmiddag aandraven op het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Eerst wilde ik alle verzamelde handtekeningen op papier afdrukken. Dat zouden ongeveer 300 bladzijden geweest zijn. Veel te veel. We kunnen dat papier beter uitsparen. En de bomen die we zo redden, kunnen we op het Operaplein zetten. Toch?"





Zielloze betonnen vlakte

Paul begon zijn petitie drie weken geleden, nét na de oplevering van het Operaplein. Net als veel andere Antwerpenaren was hij geschokt dat het nagelnieuwe plein volledig in steen bleek opgetrokken. "Ik dacht dat uit een online-raadpleging van enkele jaren geleden was gebleken dat het toekomstige plein eentje met veel groen moest worden. Dat er bomen en zitbanken moesten komen. En een fontein voor die prachtige Opera. Nu ligt er een zielloze betonnen vlakte. Architecten en beleidsmakers hebben de bal volledig misgeslagen."





De petitie van Paul ging in geen tijd viraal. "Ik dacht dat ik enkele honderden handtekeningen zou verzamelen. Maar het werden er vele duizenden. Omdat ik met de handtekeningen naar het kabinet van de schepen wou, ben ik afgeklokt op 7.750. Maar elk uur komen er nieuwe bij. Het leeft echt bij de Antwerpenaar."





Schepen Koen Kennis bedankte Paul Maes uitdrukkelijk omdat "zijn petitie een breed maatschappelijk debat op gang heeft gebracht". Maar het Operaplein 'vergroenen', dat gaat Kennis niet doen. "Dat kan ik ook niet zomaar", zegt hij. "De architect oefent intellectuele rechten uit op zijn ontwerp. We kunnen het niet zomaar veranderen."





Volgens Koen Kennis verdient het Operaplein een kans. "Geef het wat tijd. Binnenkort rijdt er een tram op het plein en komen er hopelijk ook terrasjes. Dat gaat voor een totaal andere dynamiek zorgen. Nu staat het Operaplein nogal geïsoleerd, te midden van twee werfzones. Als die werven klaar zijn, komen er op de Leien ook nog bomen. Ook de bomen op de Rooseveltplaats zullen nog flink groeien."





Veel valt er dus niet meer te veranderen aan het Operaplein. Toch hoopt Paul Maes dat zijn petitie niet voor niets is geweest. "Ik hoop dat de stad in de toekomst rekening houdt met de bekommernis van duizenden handtekeningzetters: méér groen op de Antwerpse pleinen. En tot slot hoop ik ook dat de stad in de toekomst twee keer nadenkt alvorens ze strikte contracten met architecten afsluit."