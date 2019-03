“Meer bomen, huiswerkbegeleiding en projecten voor mensen in armoede”: Burgerbegroting maakt thema’s bekend die geld ontvangen BJS

22 maart 2019

15u11 0 Antwerpen De thema’s van de Burgerbegroting van 2019-2020 zijn bekend. De inwoners van het district Antwerpen kozen onder andere voor meer bomen, huiswerkbegeleiding en projecten voor mensen in armoede.

Op donderdag 21 maart vond het laatste van acht startmomenten plaats in zaal ElckerIyc. Tijdens deze momenten kozen de deelnemers uit een lijst van 68 thema’s welke onderwerpen zij het belangrijkst vonden. De resultaten van de acht startmomenten zijn nu opgeteld.

De twaalf meest gekozen thema’s, die doorstoten naar het districtsforum, zijn: groen in straten en op pleinen, ontmoeting in de buurt, projecten voor mensen in armoede, ondersteuning van het jeugdwerk, fietsvriendelijke straten, klimaatprojecten, meer bomen, huiswerkbegeleiding, interculturele projecten, toegankelijkheid openbaar domein, aanwerving en ondersteuning vrijwilligers en aantrekkelijkere pleinen.

1,4 miljoen euro te verdelen

Het valt op dat klimaatgerelateerde thema’s prominent aanwezig zijn. “Op lokaal niveau is veel mogelijk om de klimaatuitdagingen aan te pakken”, reageert Femke Meeusen (Groen), schepen voor Participatie en Burgerbegroting. “De roep van op de straat krijgt een concrete vertaling in ons district. Ik kijk alvast uit naar de projecten.”

Op 27 en 28 april komen de inwoners van het district samen in het Zuiderpershuis om tijdens het districtsforum 1,4 miljoen euro te verdelen over de 12 gekozen thema’s. Nadat de budgetten zijn verdeeld over de thema’s volgt de projectronde. Iedereen kan dan projecten indienen binnen de gekozen thema’s en het toegewezen budget. Vervolgens kiezen inwoners op het burgerbegrotingsfestival welke projecten in uitvoering gaan in 2020.