"Medewerkers zitten op hun tandvlees" OPVANGCENTRUM PAYOKE SMEEKT OM 300.000 EURO EXTRA PER JAAR DAVID ACKE

10 juli 2018

02u35 0 Antwerpen Opvangcentrum Payoke moet roeien met de riemen die het heeft. Het centrum voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel heeft minstens 300.000 euro per jaar meer nodig om optimaal te werken. "Maar dat geld is er al jaren niet."

De vergunning van Payoke is door het kabinet van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken verlengd met vijf jaar. De organisatie zet zich al 32 jaar in voor slachtoffers van mensenhandelen -smokkel. Hoewel de erkenning telkens per vijf jaar verlengd wordt, wordt het financiële luik per jaar bekeken. "En dat is heel moeilijk om mee om te gaan", vertelt directeur Klaus Vanhoutte (48). "We hebben nooit 100 procent zicht op de werking van het jaar erop."





Payoke krijgt 280.000 euro van de federale overheid en 180.000 van Vlaanderen. Maar dat is volgens directeur Vanhoutte z'n 300.000 euro te weinig. "We vragen al jaren om meer geld bij de bevoegde ministers om onze werking veilig te stellen. Maar telkens horen we dat dat er niet is. Als je de vergelijking maakt met de twee andere opvangcentra in Wallonië en Brussel, krijgen zij veel meer van de gewesten."





Meer mensen nodig

Van de 463.000 euro die Payoke nu krijgt voor vijf jaar, gaat jaarlijks 80 procent naar loonkosten. Met de overige 20 procent wordt de werking bekostigd. En dat weegt door voor onze acht medewerkers. "Onze mensen zitten op hun tandvlees. Maar ze blijven doorgaan. Ik zou minstens drie mensen extra willen aannemen maar dat kan financieel dus niet. Ook het gebouw zou een upgrade moeten krijgen. In de winter zitten we hier vaak met onze jassen aan. Ook nieuwe computers zijn welkom", aldus Vanhoutte.





Historisch bezoek

Vorig jaar meldden zich 263 slachtoffers. Dit jaar staat de teller al op 120. De organisatie mag wettelijk gezien geen slachtoffers weigeren. "En dat doen we uiteraard niet. Hoe we de hulp organiseren, zien we daarna wel. Dan leggen we de puzzel. Dat is niet altijd gemakkelijk maar we slagen er wel altijd in."





Toch wijst Vanhoutte niemand met de vinger. Hij zegt veel steun te krijgen van de bevoegde kabinetten. Ook van Theo Francken. "De perceptie bij de publieke opinie ligt anders, maar van meneer Francken hebben wij heel veel steun gekregen bij het vergunningsdossier."





Ondertussen lopen er gesprekken met de stad Antwerpen over hoe Payoke ondersteund kan worden. Op 31 juni staat er een historisch bezoek op de agenda. Dan bezoekt burgemeester Bart De Wever het opvangcentrum. "In het 32-jarig bestaan van Payoke, is er nog nooit een Antwerps burgemeester op bezoek geweest. Intriest. Er bestaat geen ander woord voor," vertelt Vanhoutte. Ook schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau zal present zijn.