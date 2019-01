“Matthias kan gerust zijn: ik heb niets op mijn kerfstok” Vechtsporter Franky Van Hove reageert op Patrick Lefelon

15 januari 2019

10u53 0

“Problemen bro?” Een bericht van acteur Matthias Schoenaerts die in de States zit voor opnames. Hij wil weten wat er met zijn jeugdvriend Franky Van Hove aan de hand is. Franky is bekend als de Antwerpse vechtsporter met één been, mister One Leg. Een gangster duidde Franky Van Hove vorige week ineens aan als een tussenpersoon bij een brutale home-invasion. “Matthias kan gerust zijn. Voor het eerst in 42 jaar sta ik recht in mijn schoen. Ah ja, ik heb er maar één. (lacht)”

Vechtsporter Franky Van Hove werd in 2012 plots nationaal bekend toen Matthias Schoenaerts zijn naam liet vallen in interviews. “Ik draag de Oscar-nominatie voor Rundskop op aan mijn moeder en aan mijn jeugdvriend Franky die in de gevangenis zit”, zei hij toen. De twee groeiden samen op in de buurt van de Antwerpse Sint-Paulusplaats. Matthias werd acteur, Franky maakte het als vechtsporter. Na zijn zwaar motorongeval in 2001 waarbij zijn been werd geamputeerd, kreeg hij de bijnaam Mister Oneleg.

Vorige woensdag kreeg Franky Van Hove een bericht van zijn vriend Matthias die in de States zit voor opnames: “Wat is er aan de hand, bro? Opnieuw problemen?” In een link zat een artikel van HLN.be: “Bekende vechtsporter krijgt zwartepiet toegeschoven in brutale home-invasion.”

Voor Franky Van Hove viel de hemel op zijn kop. Die ochtend had hoofddader Jason V. op de rechtbank in Antwerpen Franky Van Hove aangeduid als tussenpersoon voor de brutale home-invasion bij zakenman Filip Palmans in Schelle (30 maart 2017). Franky had twee mede-daders geronseld. Jason V. trok met die twee mannen naar de villa van Palmans, klopte de zakenman neer, bedreigde zijn vrouw en hun 7 maanden oude baby en ging ervandoor met 180.000 euro en een Rolex. De buit werd naderhand bij Franky Van Hove thuis verdeeld. Iedereen kreeg 45.000 euro.

Franky Van Hove gaat onmiddellijk in de tegenaanval en neemt advocaten Pol Vandemeulebroucke en Jawad Houmani onder de arm. “Wat bezielt die Jason om mij daarin te betrekken? Ik heb met die home-invasion in Schelle niets te maken. Ik was zelfs niet in de buurt want ik zat in die periode met een elektronische enkelband thuis in Antwerpen. Die Jason V. ken ik omdat wij in 2017 soms samen naar de fitness gingen. Hij was nogal fier op onze vriendschap want hij postte geregeld selfies van ons beiden. De man is hooguit één keer bij mij thuis geweest. Bij ‘ons’ thuis bedoel ik, want ik woon bij mijn moeder. Ik zou 45.000 euro gekregen hebben? Pfff, te belachelijk voor woorden.”

In de loop van het onderzoek kwamen de speurders Franky Van Hove één keer ondervragen. De raadkamer stelde hem nadien buiten vervolging. Zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke vindt dat veelzeggend: “In zo’n zware zaak waarbij zelfs een baby wordt bedreigd, laat een raadkamer of een procureur geen enkele aanwijzing hoe klein ook onbenut. Dat Franky buiten vervolging werd gesteld wil zeggen dat er echt niéts belastend tegen hem was.”

Filmplannen

Franky Van Hove heeft de afgelopen jaren wel wat uitgevreten. ‘Diefstallekes, vechtpartijkes, rijverboden’. Hij kostte hem alles samen 4,5 jaar celstraf. Dat is allemaal verleden tijd.

Franky: “Voor het eerst in 42 jaar durf ik mijn identiteitskaart aan een politieman geven zonder bang te zijn dat hij mij arresteert. Ik kon eindelijk vooruit kijken.”

Ik sta recht in mijn schoen. Ah ja, ik heb er maar één. Franky Van Hove, mister One Leg

De verdachtmakingen rond de home-invasion bleven niet zonder gevolg. De sportclub zette Franky de dag nadien al aan de deur wegens mogelijk negatieve aandacht. Via zijn moeder had Franky het contact met zijn tienerdochters hersteld. Hij kan alleen hopen dat de meisjes na de beschuldigingen ook dit artikel lezen.

Franky Van Hove: “De Canadese zender Viceland wil een documentaire maken over mijn leven. Ik heb dat plan besproken met Matthias want hij filmt ook al jaren alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Hij heeft beelden waar ik zelf van schrik als ik ernaar kijk. Zoals die keer dat ik op de rechtbank werd gearresteerd.. Matthias wil nog enkele jaren doorgaan tot hij een volledig portret van mij heeft. Hij vindt dat ik zeker moet meewerken aan die documentaire van Viceland. Voor mij kan dat een flinke cent opbrengen. Mijn toekomst hangt ervan af.”