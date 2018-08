'Madame Mercy' krijgt zes jaar cel 16 augustus 2018

02u30 0

De Nigeriaanse Mercy I. (35) is veroordeeld tot 8 jaar cel en 16.000 euro boete. Ze lokte twee meisjes naar Antwerpen en stelde hen tewerk in de prostitutie. De slachtoffers moesten onder meer in café 't Keteltje in het Schipperskwartier klanten ronselen.





De slachtoffers hadden in hun thuisland Nigeria een voodooritueel ondergaan. Een praktijk waar prostitutienetwerken graag van gebruik maken. De slachtoffers moeten dan eeuwige trouw zweren aan hun opdrachtgevers. Als ze de eed breken, zullen ze ziek worden, sterven of overkomt hun familie iets.





Na het ritueel kwamen de vrouwen via Libië en Italië met mensensmokkelaars naar Antwerpen, waar ze in een appartement werden ondergebracht. 'Madame', zoals beklaagde Mercy I. werd genoemd, kreeg daarbij hulp van haar handlangster Grace E., die 3 jaar cel en 8.000 euro boete kreeg.





De twee slachtoffers krijgen in totaal 12.500 euro schadevergoeding. (BJS)