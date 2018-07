"Maak werk van peukentegels" 30 juli 2018

02u24 0 Antwerpen Kunstenares Elisabeth Lemahieu en enkele sympathisanten hebben zaterdag de Grote Markt peukvrij gemaakt. Lemahieu heeft van een peukvrij Antwerpen een missie gemaakt. "Want één peuk kan vijfhonderd liter water vervuilen", stelt ze.

Echt appetijtelijk is het oppikken van peuken tussen kasseien niet, maar Elisabeth Lemahieu blijft er al jaren voor gaan. "Elke dag raap ik zeker duizend peuken op. Ik doe het omdat de natuur tien jaar nodig heeft om één sigarettenfilter te verteren. Er moeten meer asbakken komen. Gelukkig krijgen we toch al grijpers van de stad."





10 minutes a day

Enthousiaste peukenraper van dienst was Aimé Schrauwen uit Ekeren. De jonge Open Vld-politicus rookt zelf ook. "Onlangs zat ik in het park en ik kon mijn sigaret nergens kwijt. Daarom stellen we als partij voor om voor elk café of restaurant en aan elke bushalte peukentegels, ingewerkt in de straat dus, te plaatsen. Dat het helpt, is al in veel steden bewezen. Het is toch gek dat burgers op een zaterdagochtend het werk van de stadsdiensten komen doen."





Ook op de afspraak: Jean-Paul Meus, bekend van zijn '10 minutes a day'-strijd tegen zwerfvuil. "Elisabeth is mijn soulmate. Ik ben ondertussen aan mijn 814de dag op rij bezig. Op 15 september wil ik trouwens 550.000 mensen mobiliseren voor de World Cleanup Day."





De volgende actie van A-peukvrije stad vindt plaats op zaterdag 25 augustus op het De Coninckplein. (PHT)





