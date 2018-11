“Liever een snoepje dan een pilletje” Zorgbedrijf zet overmatig medicatiegebruik bij senioren in de kijker Nina Bernaerts

05 november 2018

18u02 0 Antwerpen Het Zorgbedrijf Antwerpen bindt de strijd aan met overmatig pillengebruik. Om de problematiek kenbaar te maken verkopen ze traditionele pillendoosjes, met snoepjes in. “Het is een ludieke manier om ook onze bewoners te sensibiliseren en tegelijk verkopen we de snoepjes ten voordele van de MS-Liga,” vertelt Marijke De Wilde van Zorgbedrijf Antwerpen.



Op de tonen van Happy dansen de senioren van ’t Zand in de Louis Paul Boonstraat de benen van onder hun lijf. Onder een stralende herfstzon voelt iedereen zich dan ook kiplekker maar de realiteit is soms anders. “We proberen onze bewoners op leuke manieren bezig te houden om te vermijden dat ze te snel naar de antidepressiva zouden grijpen. Het is één van de veel voorgeschreven medicatie waarvan wij vanuit het Zorgbedrijf toch willen evalueren of die persoon deze wel nodig heeft,” vertelt CRA, Dr. Luc Hanegreefs. Het zorgbedrijf wil al zijn klanten eigenlijk onder de vijf verschillende medicijnen houden. “Vanaf vijf spreken we over polyfarmacie. We proberen dus daarbinnen te blijven. Als er meer nodig zijn, zijn er meer nodig maar we willen dat toch beperken. Mensen komen vanuit het ziekenhuis, vanuit hun serviceflat, vanuit hun thuis met heel wat medicatie die ze misschien al jaren nemen. Wij proberen dan een evaluatie te doen; is dat nog wel nodig en kunnen we medicatie ook niet vervangen door andere of generische middelen. We zijn hier vijf jaar mee bezig, en 50 procent van de tijd lukt dat en bij 50 procent lukt dat niet. Elke medicatiefiche wordt elke maand geëvalueerd om te zien of dat nog correct is.”

Senioren komen vooral in aanraking met antidepressiva en ook ‘fixatie-medicatie’ of psychofarmica. “Wij voeren hier een echt anti-fixatiebeleid. We willen de mensen niet drogeren zodat ze rustig blijven. Dat is niet de bedoeling. We willen de mensen bezig houden op leuke manieren en een leuke omgeving creëren. Het is ook één van de eerste zaken die we bespreken als de mensen bij ons binnenkomen. En dat ligt ook erg gevoelig. Mensen nemen de pillen uit gewoonte, zonder er echt nog bij stil te staan. Overschakelen naar generische medicijnen of volledig afstappen, is een moeilijk gesprek. Er zit natuurlijk voor een stuk ook een echte pillenverslaving achter,” vertelt Marijke De Wilde, buurtmanager op Linkeroever. Dat beaamt ook dr. Hanegreefs. “Het afkicken van medicatie is niet gemakkelijk, soms is het een echt gevecht. Maar in realiteit slapen de mensen soms evengoed met een placebo als met slaapmedicatie. Ook de psychofarmica wordt ook voorgeschreven aan mensen die dement zijn bijvoorbeeld om het onaangepast gedrag, zoals rondlopen ’s nachts, in te perken. Wij zien dat anders. Bij ons mag iedereen ’s nachts rondlopen, als er geen andere bewoners gestoord worden. Liever dat, dan mensen die suf zijn door de medicatie, die dan vallen en iets breken.”

“Neem eens een snoepjes in plaats van een pilletje, ook niet altijd even gezond, maar toch beter,” klinkt het op Linkeroever. Daarom zullen de zorgcentra en de bewoners deze maand pillendoosjes met snoepjes, oftewel YO LO-pills, verkopen voor de Warmste Week. De opbrengst gaat naar de MS-Liga.