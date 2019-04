‘Lieve oude’ kathedraal spreekt tot u in nieuw stadsgedicht ADA

02 april 2019

12u50 0 Antwerpen Het nieuwe werk van stadsdichter Maud Vanhauwaert zet de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal centraal. De 500 jaar oude belforttoren van de kathedraal verdwijnt de komende twee jaar achter stellingen voor renovatiewerken. “Geen gebouw is iconischer in deze stad en zoveel te vertellen als de kathedraal.”

Maud ging met plezier in op de vraag van stad Antwerpen om de kathedraal als uitgangspunt voor een nieuw stadsgedicht te nemen.

In ‘Deze Oude Lieve Vrouw’ hoor je als het ware de stem van de kathedraal. “Ik stel haar voor als een lieve oude dame die de voorbijgangers aanspreekt. In het gedicht probeer ik de link te leggen met de ‘oude van dagen’ in onze maatschappij, die al te vaak te kampen hebben met eenzaamheid”, vertelt Maud.

Over de hele lengte van de toren hangt een groot doek met daarop de laatste regels van het gedicht: ‘Schrijf deze oude lieve vrouw niet af, al hang ik aan katheters, aarzel niet zelfs nu ik haper, nader’. Jelle Jespers vertaalde die laatste regels in haperende letters.

Tot 7 april weerklinkt het stadsgedicht elke dag om 20 uur vanuit de belforttoren in samenspel met de beiaard.

Het volledige gedicht:

Deze Oude Lieve Vrouw

Al eeuwen waak ik over alle daken

priem ik prompt het zwerk in, voel ik de richting

van de wind, stel ik een vraag die niemand kent

Verheven in mijn kantwerk van steen

onderging ik het allemaal, de vlammen

beeldenstormers, ze likten mij uit, roofden mij leeg

Ik ben een vrouw van vele ribben en beuken

maar bleef staande, een kranige bejaarde

met een beiaard die al eeuwen luidt

Nu zie ik iedereen aan mij voorbijgaan

slechts een enkeling bezoekt mij nog

praat met zachte stemmen in het duister

Ik voel mij kromtrekken op gekartelde sepia

ansichtkaarten, je kan jezelf kijkend naar mij

de geschiedenis inschrijven, maar laat mij niet alleen

Van het verleden zijn. Meer nog

dan onder een Alziend oog ben ik het oog

van de storm van de stad, tijdloos toevluchtsoord

Welaan dan, laat de stilte in u galmen

een koor uit u kiemen, eer uw ouden van dagen

en zij zullen voor u pralen, in onverlichte nissen

Liggen mijn geheimen verscholen

in meesterlijke drieluiken ga ik voor u open

laat mij u midscheeps met verstomming slaan

Schrijf deze oude lieve vrouw niet af

al hang ik aan katheters, aarzel niet

vooral nu ik haper

nader.