“LEZ-zone onvoldoende om slechte lucht tegen te gaan” NBA

09 november 2018

14u01 0 Antwerpen Europees parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt (sp.a) wil dat de volgende bestuursploeg maatregelen tegen de slechte luchtkwaliteit neemt. Die maatregelen moeten volgens haar concreet in het bestuursakkoord opgenomen worden.

Kathleen Van Brempt grijpt de recente waarschuwing van de Europese Commissie aan om haar punt kracht bij te zetten en de onderhandelaars te waarschuwen. “Ons land slaagt er maar niet in de bindende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) te halen, een giftig gas dat vooral door dieselwagens uitgestoten wordt. De Commissie verwijst naar zowel de Brusselse als de Antwerpse regio als plekken waar ze zich ernstige zorgen om maakt. Hoewel de uitstootlimieten reeds in 2010 moesten gehaald worden, had Antwerpen uitstel gekregen tot 2015 om in regel te komen. We zijn nu eind 2018 en de normen worden nog steeds ernstig overschreden. De formele waarschuwing van de Commissie moet daarom voor de onderhandelaars in Antwerpen alle alarmbellen laten afgaan.”

Ze wil dat er concrete maatregelen in het bestuursakkoord worden ingeschreven want de LEZ-zone is duidelijk onvoldoende om aan de normen te voldoen. “Er moet een doorgedreven mobiliteitsplan komen met meer aandacht voor openbaar vervoer, een beperking van vervuilende wagens in de stad én maatregelen om ook de Antwerpse haven tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Antwerpen moet ook walstroom voorzien voor schepen. ”