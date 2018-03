'Let's get digital' in het MAS 07 maart 2018

02u59 0

Vandaag vindt 'Let's Get Digital' plaats in de stad Antwerpen, een jongerenevenement over de mogelijkheden van de digitale revolutie. MNM zendt live uit vanuit het MAS in Antwerpen. Tegelijkertijd gaan op verschillende locaties in de stad digitale masterclasses door.





"Dat Let's Get Digital in Antwerpen plaatsvindt, is niet toevallig", zegt burgemeester Bart De Wever. "Antwerpen wil immers dé 'smart city' van België en zelfs Europa worden, waarbij technologie wordt ingezet om het leven van haar inwoners aangenamer, gezonder en veiliger te maken."





Tijdens Let's Get Digital kunnen jongeren tussen 17 en 21 jaar deelnemen aan 7 verschillende workshops waarin ze worden ondergedompeld in de digitale mogelijkheden van vandaag. (BJS)