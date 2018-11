“Les in muf lokaal met banken en bord is voorbijgestreefd” Karel de Grote Hogeschool opent pop-uplokaal ‘campus Plein Publiek’ David Acke

12 november 2018

17u59 0 Antwerpen Meer dan 150 studenten KMO-Management aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) krijgen de komende weken les in Plein Publiek. Docent Pieter Sprangers wil op die manier onderzoeken of het oude model van les volgen in een klaslokaal anno 2018 nog nuttig is. Volgens hem is een inspirerende omgeving beter voor de ontwikkeling van de studenten.

Iedereen die aan een hogeschool of universiteit les heeft gevolgd, kent de typische aula. Je hebt ze in alle maten maar allemaal hebben ze één ding gemeen: erg inspirerend zijn ze niet. Docent Pieter Sprangers wil daarom onderzoeken of er geen alternatief mogelijk is in de vorm van het nomadisch lesgeven: je trekt weg uit de klassieke schoolcontext met je studenten en geeft je lessen op inspirerende plekken die bovendien aansluiten bij de leerinhoud.

“Dit soort ‘pop-up teaching’ of ‘city learning’ gaat niet zomaar om lesgeven in een leeg pand”, vertelt Sprangers. “Het is een unieke onderwijsinnovatie die beter aangepaste leerprocessen mogelijk maakt. Om creativiteit, innovatie, teamwork en projectmanagement te stimuleren is een aangepaste leeromgeving nodig. Daarom komen we los van vaste klas- en schoolstructuren.”

Vandaag kregen de studenten KMO-Management aan de Karel de Grote Hogeschool voor de eerste keer les in Plein Publiek onder de naam KdG Antwerp Learning Lab. Nog tot de kerstvakantie zullen de studenten er voor bepaalde vakken les krijgen. “Hier zien de studenten wat er mogelijk is als je creatief aan de slag gaat als ondernemer. Bovendien hebben ze deze ruimte ook ter beschikking naast de lesuren. Ik zou het geweldig vinden als ze hier komen brainstormen en eigen initiatieven uit de grond stappen. Ik ben ervan overtuigd dat deze kansen hen zal aanzetten tot initiatieven die ze niet zouden ondernemen als ze gewoon les zouden krijgen in een muf lokaal.”

Na de kerstvakantie trekt Sprangers naar een andere locatie. “Momenteel heb ik nog geen nieuwe locatie gevonden maar daar maak ik me geen zorgen over. In een stedelijke context zijn er mogelijkheden voldoende.”

Studenten Steije Verstraete (18) en Anissa Chadouli (24) zijn alvast te vinden voor het initiatief. “Het is een uniek concept dat zeker zal bijdragen tot meer creativiteit en zal leiden tot nieuwe inzichten. De omgeving is zo inspirerend en dat vind je niet in een lokaal met banken en een bord”, vertelt Steije. Anissa is ervan overtuigd dat dit concept verder moet kunnen groeien en denkt dat alle richtingen wel in aanmerking komen voor dergelijk initiatief. “Alleen moet het stramien doorbroken durven worden. Het is zo vanzelfsprekend dat er les gegeven wordt in een typisch klaslokaal. Maar ik stel me de vraag of dat niet voorbij is gestreefd.” Beide studenten zien het dak van het MAS of het Centraal Station als mogelijke nieuwe locaties wel zitten.

Prangers heeft er meteen een onderzoek aan gekoppeld om na te gaan of het nieuwe model kan bijdragen tot een betere ontwikkeling van de studenten. Op het einde zullen zij ook bevraagd worden over hun ervaring.