"Leo werd zondag al vermoord" 25 mei 2018

03u06 0 Antwerpen De moordenaar(s) van Leo Van Rentergem hebben waarschijnlijk zondagavond toegeslagen. Dat valt op te maken uit het opsporingsbericht van de Antwerpse onderzoeksrechter.

Hij vraagt vooral tramreizigers die zondagavond tussen 22 en 24 uur aan de tramhalte van lijn 5 op de Confortalei stonden zich te melden. De tramhalte ligt pal voor de deur van het appartement van Leo Van Rentergem.





De politie houdt voorlopig zondagavond aan als tijdstip van de moord. Dat is onder meer gebaseerd op de getuigenissen, het gsm-verkeer van Leo en de vaststellingen van de wetsdokter. Voor alle zekerheid vraagt de politie dat getuigen die Leo maandag 21 of dinsdag 22 mei nog zouden gezien hebben, zich eveneens melden.





Woensdag gevonden

Het stoffelijke overschot van de alleenstaande Leo Van Rentergem werd woensdagochtend gevonden. Een buurman vond het raar dat Leo zijn rolluiken al drie dagen gesloten hield. Normaal trok Leo de rolluiken klokvast om 7.30 uur naar omhoog. De buurman contacteerde de familie en samen gingen zij kijken aan de woning.





De voordeur stond op een kier. Toen zij wat verder de gang in liepen, zagen zij het stoffelijke overschot van Leo in de woonkamer liggen. Zijn handen en voeten waren vastgebonden met kledingstukken. Hij zou zijn neergeklopt.





Ook gisteren hielden veel buren halt voor het huis van Leo. "Zo'n lieve man die nooit iemand heeft kwaad gedaan, wordt dan vermoord. Hij had voor iedereen een goeiedag en een babbeltje klaar. Leo was licht gehandicapt en kon zich moeilijk verweren. Dat maakte hem tot een makkelijk slachtoffer voor laffe criminelen," menen de buren.





Volgens het Antwerpse parket is de politie geen verdachten op het spoor.





Getuigen kunnen zich melden op het gratis nummer van de federale politie 0800 30 300.





(PLA)