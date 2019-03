‘Land van Playsantiën’ organiseert vier tochten voor fietsende fijnproevers Ewelina Verhulst

25 maart 2019

14u11 0 Antwerpen Het Land van Playsantiën, het toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoersel, Zandhoven, Malle, Ranst en Lille, organiseert vier culinaire fietstochten. Een ideale uitstap dus voor sportieve fijnproevers.

Vanaf 26 april tot en met 29 september organiseert Het Land van Playsantiën vier culinaire fietstochten in de gemeenten Zoersel, Zandhoven, Malle, Ranst en Lille. Er zijn vier mogelijke fietsroutes vanaf 35 kilometer, waarbij je in vier verschillende eetgelegenheden stopt om iets te eten. Er is een driegangenmenu voorzien, dranken niet inbegrepen.

De eerste route gaat langs Zandhoven van 43 kilometer, de tweede gaat door Lille van 50 kilometer, de derde gaat door Malle en Zoersel van 47 kilometer en voor wie 35 kilometer lang genoeg is, is er de vierde route. Die gaat door Ranst. Bij al deze routes kan je culinair genieten. (zie hieronder)

Route 1: Zandhoven – 43 km

Koffie, thee, fruitsap, vers molenbrood met salade, tomaat, kaas en ham bij ‘De Scheepvaart’, wijngaardslakke met look of huisgemaakte kaaskroketjes bij ‘Opa’s eethuisje’, pasta met gemarineerde kip op zuiderse wijze en als dessert Normandische appeltaart met speculaas, room en ijs bij ‘De Kroon’.

Route 2: Lille – 50 km

Koffie met schrobbelèr bij ‘PC Sint-Pieter’, soep met verse groenten uit Gielse bodem bij het ‘Vennehof’, stoofpotje bij de ‘Cuberdon’ en een Dame blanche bij ‘Gofie’s’.

Route 3: Malle – Zoersel – 47 km

Ontbijtbord bij de ‘Vier Seizoenen’, carpaccio van ‘t Zwarthof of salade scampi met zachte currydressing bij ‘De Lindeloo’, kipfilet met een dragonsausje, een salade en een aardappel in de schil bij ‘Bel Puur’ en twee bollen ijs naar keuze met saus naar keuze en slagroom bij ‘Den Achtersten Dries’.

Route 4: Ranst – 35 km

Koffie met een koffiekoek bij ‘Het Dorp’, nete(l)soep met 2 broodjes bij ‘Het Badhuis’, steak met saus naar keuze en frietjes of kroketten of anders zalmfilet met frietjes of kroketten bij ‘’t Oud Lier’. Als dessert verse fruitsla, coupe aardbei of een stuk appeltaart met slagroom bij ‘Grand Café Sneppenbos’.

Wie graag wil deelnemen aan deze fietstochten moet zich verplicht inschrijven via mail: info@landvanplaysantien.be of via telefoon: 03/310.05.14. Ook voor meer informatie kan je er terecht.