“Laatste 12 jaar waren interessantste” Havenschepen Marc Van Peel krijgt glorieus afscheid op partyschip Jules Verne philippe truyts

07 december 2018

22u26 0 Antwerpen De finefleur van de haven en de politiek kwam vrijdag havenschepen Marc Van Peel (CD&V) uitwuiven op het partyschip Jules Verne. “De laatste twaalf jaar van mijn carrière waren de interessantste”, besloot de afscheidnemende politicus van 69. Ook zijn kleinkinderen hadden voor een mooi filmpje gezorgd.

Marc Van Peel zat dertig jaar in de Antwerpse gemeenteraad en was achttien jaar schepen. Dan verdien je wel een glorieus pensioenfeest. Humor was er een onmisbaar ingrediënt, aangezien Van Peel zelf bekendstaat als een geestig man en een briljant causeur. Bart De Wever (N-VA), ook behoorlijk op dreef, vergeleek het afscheid van de havenschepen met de Titanic. “Eén van de beste schepen ooit. Het pensioen is de ijsberg.” De Wever wees erop dat hij tweemaal – in 1994 en 2006 – op dezelfde kartellijst stond als Van Peel. “En dat was twee keer geen succes.” Maar aan de voorbije zes jaar bewaart hij schitterende herinneringen. “Marc was een bron van vreugde en inspiratie. We waren de laatste twee die het Avondland konden redden. Nu sta ik er alleen voor.”

Meer tijd

Van havenbaas Jacques Vandermeiren kreeg Marc Van Peel een juweel in de vorm van het Havenhuis. Echtgenote Veerle eveneens, maar dan als halssnoer. Vandermeiren had een waarschuwing in petto voor haar: “Let op voor het ‘retired husband’s syndrome’. Ze kijkt anders wel uit naar het pensioen van haar man. “Als je mekaar leert kennen, breng je veel tijd samen door. De carrière maakt dat moeilijker. Ik hoop dat we nu veel kunnen gaan wandelen, fietsen én kaarten met de vrienden. We hebben geen dringend af te werken lijstje. Marc gaat de tijd nemen om te bekijken wat we nog zullen doen. Overigens was hij er ook tijdens zijn loopbaan als het nodig was. Zo nam hij de oudercontacten van onze kinderen voor zijn rekening op de school waar ik les gaf.”

Fier en warm

Sandra Suykerbuyk was de voorbije elf jaar secretaresse van Van Peel. “Hij was een warme, aangename baas. Alles moest wel juist zijn. Maar voor zijn personeel gedroeg hij zich als een familieman. Op tijd en stond haalde hij voor ons zélf pralines. Op zijn kleinkinderen was hij zeer fier.”

Eddy Bruyninckx, voorganger van Vandermeiren, vindt de havenschepen iemand die raad wist met uiteenlopende situaties. “Hij had ook een enorm relativeringsvermogen.”

Ode

Stadsdichter Maud Vanhauwaert zorgde nog voor een prachtige ode die nu op de sokkel van het Havenhuis prijkt: ‘Hij zette de haven naar de hand, de zee naar het land’. Van Peel kan straks de poort van ‘zijn’ tempel sluiten met een héél straf trafiekrecord voor Antwerpen. Dat staat al vast. “Wie mijn opvolger ook wordt – de coalitiegesprekken zullen nog wel even duren – ik zal hem of haar steunen indien ze het me vragen. Maar ik denk niet dat ze dat zullen doen. Ik hoop in elk geval dat het Maritiem Museum er zal komen.”

Ook Patrick Janssens was er vrijdagavond bij. De ex-burgemeester, die in 2012 afscheid nam van de politiek, vormde destijds met Marc Van Peel de Stadslijst. Na de nederlaag tegen Bart De Wever stapte Van Peel alsnog in een coalitie, de socialisten verkozen de oppositie.