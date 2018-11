"Laat wet van de sterkste niet gelden" SP.A VRAAGT DE WEVER OM NIET VERDER TE BESPAREN OP DIENSTVERLENING Philippe Truyts

27 november 2018

11u11 0 Antwerpen Sp.a, N-VA en Open Vld onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord, maar de gemeenteraad illustreerde maandag nog eens dat sp.a heel andere accenten legt "We hebben een actieve overheid nodig die de samenleving niet overlaat aan de wet van de sterkste", zei Kathleen Van Brempt (sp.a).

Grote debatten hoefden we niet te verwachten over de begroting voor 2019. De ambities van de nieuwe bestuursploeg zijn nog niet bekend, dus kon schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) enkel de grote krijtlijnen schetsen. Zoals: een forse stijging van de pensioenlasten met 400 miljoen euro, de aflossing van de lang geleden opgebouwde schuld van de voormalige OCMW-ziekenhuizen en de inkanteling van het OCMW in de stad. Kennis wees ook op de hoge investeringen sinds 2013: 1,6 miljard euro.

Onderhandelingen of niet, Kathleen Van Brempt (sp.a) stelde toch scherp op een aantal keuzes. "De Antwerpenaar verdient een stadsbestuur dat naast investeringen ook voor een goede dienstverlening zorgt. Het pensioenprobleem is een structurele uitdaging, maar laten we dat samen met de hogere overheid aanpakken om de begroting ademruimte te geven. Je moet investeren in mensen." Daarmee verwees ze naar de forse afslanking van stadspersoneel in de voorbije zes jaar: ruim 1.400 ambtenaren.

Op tandvlees

Het leverde sp.a een sneer op van Peter Mertens (PVDA). "Ik ben benieuwd of er in mensen zal worden geïnvesteerd zoals sp.a vraagt. De afslanking van personeel begon al onder Patrick Janssens (sp.a). Het personeel zit op zijn tandvlees. Ga het anders eens vragen in de kinderverzorging." Mertens waarschuwde: "Als men die 400 miljoen euro weer bij het personeel gaat halen, zal onze oppositie zeer hard worden. Of kijk naar woonbeleid: Woonhaven krijgt 300.000 euro, wat vijfmaal minder is dan de kost van de nieuwe cruisesterminal."

Wouter Van Besien (Groen) vroeg meer financiële ruimte voor de districten. "Er komt straks wel meer geld, maar er hangen voor de districten ook extra kosten aan vast." Van Besien wil ook dat de politiebegroting eindelijk in orde wordt gemaakt. "We wachten nog steeds op de jaarrekeningen van 2015 en daarna."

News City

Sp.a stemde eerder op de avond trouwens nog tegen de wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kievit II. Aan de achterzijde van het Centraal Station bouwt De Persgroep, het mediabedrijf van deze krant, een nieuw hoofdkwartier, de News City. Groen klaagt aan dat er te weinig groene ruimte is in het gebied en dat de stad heeft toegelaten dat het mediabedrijf geen 30 procent woningen hoeft te bouwen. Maar volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) is de buurt vooral tevreden over de komst van de News City. "Het is een hefboom op de herontwikkeling van een buurt die in het verleden stedenbouwkundig slecht werd aangepakt." De Wever haalde ook uit naar Groen: "Het is een goede zaak dat u daar niet aan de knoppen zit."

De leukste oneliner maandagavond kwam uit de mond van Philip Heylen (CD&V), die in december afscheid neemt van de politiek. Zijn partij valt straks uit het college.

"Met de volgende legislatuur erbij zal de Stadslijst (een kartel van sp.a en CD&V, dat eind 2012 uit elkaar viel) twaalf jaar hebben bestuurd, zij het in twee helften."

