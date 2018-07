"Laat die Rode Duivels maar komen" ANTWERPEN KIJKT UIT NAAR ONTVANGST VOETBALHELDEN ZOALS IN 1986 PHILIPPE TRUYTS

10 juli 2018

02u31 0 Antwerpen De euforie rond de Rode Duivels overwint ook de politieke tegenstellingen in Antwerpen. Rechts of links: iedereen wil onze helden straks op de Grote Markt zien. "Alles wat de stad laat bruisen, zijn we genegen", laat de woordvoerder van Bart De Wever weten.

Even terug naar de zomer van 1986. De Rode Duivels halen de halve finale op het WK in Mexico. Grootste held is Jean-Marie Pfaff. Auteur van wereldsaves. Na een ontvangst in Brussel volgt nog een feestje in Antwerpen. Pfaff drinkt een bolleke op het balkon van het stadhuis. Naast hem: coach Guy Thys en ploegmaats Patrick Vervoort en Leo Van Der Elst.





Een balkonscène zit er nu niet in: het stadhuis is in renovatie. "Maar we kunnen een podium op de Grote Markt zetten", zegt sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA), zelf voetbalfan. Al hult hij zich liever in rode dan in tricolore. De Belgische driekleur en N-VA? Dat spoort niet. "Het gaat hier over voetbal, niet over politiek. Je mag die twee niet mengen", reageert Van Campenhout. "Waarom zou een volksfeest niet mogen? Antwerpenaren voelen zich verbonden met de Rode Duivels. De voorbije dagen begonnen mensen me te vragen of we iets gingen organiseren. We hebben de Voetbalbond al gebeld. We eisen niets. Een kleine delegatie Rode Duivels, Antwerps gekleurd (denk aan Mousa Dembélé en Toby Alderweireld, red.), zou al mooi zijn."





"Voetbal voor alles"

De politieke oppositie ziet geen graten in het plan. Wouter Van Besien: "De Rode Duivels maken iedereen gek. Je zou het ook zo kunnen interpreteren: dat N-VA zich gewonnen geeft en erkent dat onze voetbalhelden iets uitzonderlijks hebben gepresteerd." Jinnih Beels, lijsttrekker voor sp.a, juicht mee. "Mooi dat de stad dit wil doen. Ik was heel even verbaasd toen ik het hoorde. Maar mensen bijeenbrengen: dat overstijgt de politiek. Voetbal kent geen kleur."





Ook Filip Dewinter (Vlaams Belang) is mee. "Ik heb geen bezwaar tegen een ontvangst. Deze stad houdt van voetbal. België ligt me meer aan het hart dan pakweg Marokko of Tunesië. Zwart-geel-rood: het zijn in de eerste plaats voetbalkleuren."





"Grappig dat N-VA zegt dat voetbal en politiek los van elkaar staan", vindt politicoloog Dave Sinardet. "Terwijl die partij de Catalaanse onafhankelijkheid steunt en FC Barcelona het nationalisme steunt. Voetbal versterkt de gevoelens van nationale identiteit. En N-VA wéét wat leeft bij veel Vlamingen. Een meerderheid van hun kiezers heeft geen enkel probleem met België en supportert voor de Rode Duivels. Een ontvangst in Antwerpen zou slechts voor een minderheid lastig zijn. De voetbalhelden spelen straks niet mee in het stemhok."





Dat er maar enkele duizenden mensen op de Grote Markt kunnen, noemt Van Campenhout een luxeprobleem. "We hebben ervaring met sportieve evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen en de Tour. We kunnen dat aan."





Maar eerst is er België-Frankrijk.