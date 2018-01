"Koppeltje had seks tegen onze glazen voordeur" BEWONERS FALCONPOORT VRAGEN ACTIE TEGEN OVERLAST DAVID ACKE

De Scheirder Pieter Decancq aan de Falconpoort, waar er veel overlast is. Antwerpen Buurtbewoners van de Falconpoort vragen structurele maatregelen van AG Vespa, de politie en de politiek om de overlast in hun buurt aan te pakken. Vooral 's nachts is er een groot probleem met druggebruik, prostitutie, wildplassen en lawaaioverlast. Het afsluiten van de toegangspoort zou soelaas brengen.

Pieter Decancq woont samen met zijn partner in de Falconpoort, een steegje dat uitgeeft op het Falconplein. Al vijf jaar krijgen Pieter en zijn buren te maken met allerlei soorten overlast. "Het meest markante voorval? Onze voordeur bestaat volledig uit glas en ik zag een vrouw met haar rug tegen onze deur zitten. Pas toen ik bij de deur kwam, zag ik dat de man met zijn hoofd tussen de benen zat van een voluptueuze vrouw. Die man zat haar oraal te bevredigen midden op straat", vertelt Pieter Decancq.





"Ik hinkte op twee gedachten. Enerzijds vond ik het wel grappig en moest ik mijn lach inhouden maar aan de andere kant was ik ook in shock. Toen ik op het raam tikte verschoten ze natuurlijk. De vrouw excuseerde zich: 'Oh sorry meneer, ik wist niet dat hier iemand woonde. Normaal doen we dat een aantal meter verder.'"





Pieter moet er nog altijd wat om lachen als hij er aan terugdenkt maar wordt snel terug serieus. "Er moet dringend iets gebeuren want zo kan dit niet langer duren. Onlangs plasten twee jonge gasten gewoon op mijn raam. Toen ik ze vriendelijk vroeg waar ze mee bezig waren, antwoordden ze doodleuk: 'We zijn bijna klaar meneer.'" Maar ook drugdealers en inbrekers zijn schering en inslag in en rond het Falconplein. Daarom trekt de buurt aan de alarmbel en vraagt ze AG Vespa, de politie en de politiek dringend om structurele maatregelen om de overlast in te dijken.





Op slot

"Toen wij hier kwamen wonen, wisten we wat voor buurt dit was, maar het idee om via stadsontwikkeling een nieuwe wind door de buurt te blazen, sprak ons aan en daar wilden wij ons steentje aan bijdragen. Alleen is stadsontwikkeling niet voldoende", aldus Pieter. "De diensten doen hun best om deze problemen aan te pakken maar wat nodig is, zijn structurele maatregelen die de overlast kunnen indijken." Volgens hem zouden toegangspoorten die geluidsdicht zijn en goed op slot kunnen, al heel wat kunnen verhelpen.





AG Vespa zegt op de hoogte te zijn van de problematiek en op zoek te zijn naar oplossingen. "We hebben de situatie besproken met het kabinet van burgemeester De Wever want hij moet beslissen of we die toegangswegen mogen afsluiten." Dit voorjaar wordt er nog een buurtoverleg georganiseerd. Van zodra we een locatie en tijdstip hebben vastgelegd, zal dat gecommuniceerd worden met de bewoners. Als blijkt dat de toegangspoort afgesloten kan worden, zullen we meteen onderzoeken hoe dat praktisch geregeld kan worden."