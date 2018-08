'Knuffeldief' riskeert 15 maanden cel 11 augustus 2018

Een zogenoemde 'knuffeldief' riskeert 15 maanden cel en 800 euro boete.





Soufiane N. (29) maakte een halsketting buit. De feiten gebeurden op 14 mei 2018.





Volgens het parket sprak een groepje jongeren die dag op het Steenplein een voorbijganger zeer hartelijk aan. Een van de verdachten legde zijn arm op de man en begon hem te knuffelen. Anderen maakten een vreemd dansje. Pas later kreeg het slachtoffer door dat zijn gouden halsketting was afgerukt. De politie kon verdachte Soufiane N. in de omgeving vatten. Zijn kompanen bleken spoorloos. De man had met het plegen van diefstallen blijkbaar een lucratieve bezigheid gevonden. Op zijn gsm werden foto's gevonden waarop hij poseerde met dure kledij, geld, wapens en drugs. Vonnis op 14 augustus. (BJS)