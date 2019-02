“Knokken voor de twintig dure plekjes”: jonge balletdansers houden audities voor prestigieus Antwerps gezelschap BJS

24 februari 2019

15u11 0 Antwerpen Zelden zagen we zoveel vlijt en discipline als tijdens de audities voor het Junior Ballet Antwerp (JBA). In de balletschool aan de Antwerpse Meistraat knokten dansers en ballerina’s uit binnen- en buitenland dit weekend voor een van de twintig dure plekjes bij het nieuwe prestigieuze ‘preprofessionele’ gezelschap.

Pompaf moeten ze na afloop geweest zijn, de dertig dansers en ballerina’s die dit weekend de audities van het Junior Ballet Antwerp (JBA) doorploegden. Tijdens een klassieke balletles, een individuele solo én een workshop moderne dans gaven de kandidaten - het merendeel buitenlanders - het beste van zichzelf in de balletzaal op de zevende verdieping van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. En dat onder het goedkeurende oog van artistiek coördinator Alain Honorez (40), voormalig ‘principal’ danser bij Ballet Vlaanderen en docent klassieke dans aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen.

Dat de plekjes bij het Junior Ballet Antwerp duur zijn - slechts een twintigtal kandidaten wordt toegelaten - was eraan te merken: zelden zagen we bij jonge mensen zoveel vlijt en discipline. “Uit meer dan honderd inschrijvingen hebben we een dertigtal kandidaten geselecteerd voor de eerste auditieronde die dit weekend plaatsvindt”, zegt Honorez, die ons beleefd verzoekt om de dansers niet met interviews te verstrooien. “Op 27 en 28 april volgt een tweede ronde. Pas daarna maken we bekend welke kandidaten in september mogen starten.”

Het programma van Junior Ballet Antwerp, dat gelinkt is aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen en over een periode van twee jaar loopt, wil de kansen voor 17- tot 21-jarigen verhogen. De opleiding tot danser en ballerina is immers bikkelhard én biedt geen garantie op een grote carrière.

“Wereldwijd zie je een grote uitstroom van jonge dansers”, zegt Alain Honorez. “Ze haken af omdat ze niet meteen een plek vinden in een vast gezelschap. Sommigen zijn er gewoon niet klaar voor en willen extra ervaring opdoen. Junior Ballet Antwerp wil die mensen klaarstomen. Tijdens de opleidingen krijg je de absolute basis mee. Maar het ‘finetunen’ en het werken met choreografen kun je pas leren in het werkveld. De lat ligt ook steeds hoger: je moet nu in alle stijlen uitblinken.”

Junior Ballet Antwerp pakt uit met een programma van internationale allure. “Elke morgen houdt een van onze gerenommeerde docenten een masterclass”, zegt Honorez. “Maar we willen onze JBA-dansers ook podiumervaring laten opdoen. Samen met opkomende choreografen zullen ze dan ook dansvoorstellingen uitwerken. Daarnaast bieden we ook workshops aan. Die worden verzorgd door onder meer de assistenten van internationale balletgrootheden zoals William Forsythe en Christian Spuck. Het peterschap van onze groep werd trouwens aanvaard door de bekende Britse choreograaf David Dawson.”

Goedkoop is het Junior Ballet Antwerp niet. Honorez: “We vragen 5.000 euro inschrijvingsgeld. Dat lijkt misschien veel, maar in vergelijking met opleidingen in het buitenland valt dat best mee. Ik hoop dat we op termijn structurele subsidies krijgen. Dat is nu nog niet het geval.”