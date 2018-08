"Kloosterstraat is meer dan antiek alleen" WINKELIERS NEMEN VOOR HET EERST DEEL AAN FASHION WEEK DAVID ACKE

24 augustus 2018

02u34 0 Antwerpen De winkeliers uit de Kloosterstraat zijn volop bezig hun straat een nieuw imago aan te meten. Vroeger werd de straat vooral geassocieerd met antiek maar dat is de laatste jaren veranderd. Steeds meer hippe kledingwinkels duiken er op. In het weekend van 6 en 7 oktober flaneren modellen er door de straat tijdens de Antwerp Fashion Week.

Tien jaar geleden was De Kloosterstraat dé antiekstraat van Antwerpen. Vandaag zijn er slechts nog enkele brocantezaken en vinden steeds meer kledingwinkels hun weg naar de winkelstraat. "Jammer," klinkt het bij Kolonaki en 't Koetshuis. Beide winkels zijn respectievelijk 22 en 35 jaar actief in antiek in de Kloosterstraat en denken nostalgisch terug aan de periode dat de straat bruisde van de antiquairs. "Maar dat verdwijnt stilaan."





Imago

Maar dat hoeft niet negatief te zijn, beseffen de uitbaters.





"Dit is de kans om van de Kloosterstraat een fijne winkelstraat te maken met ene uitgebreid aanbod. Alleen moeten we werk maken van ons imago en daar zijn we nu volop mee bezig", vertelt Karen Das van Kloosterstraat vzw.





Dat steeds meer antiekzaken verdwijnen, ligt aan aan aantal factoren.





"De huurprijzen zijn gigantisch hoog. Investeerders kopen panden op, steken er een vals plafond in en vragen meteen tussen de 5 en 10.000 euro huur per maand. Voor antiekhandelaars is dat onbetaalbaar", vertelt Patrick De Laere van 't Koetshuis.





Vooral zondagen

Daarnaast is het ook gewoon een uitstervend ras, meent Karen.





"Jonge starters trekken er liever op uit met hun camionette op zoek naar mooie spullen die ze dan verkopen op markten. Ze vestigen zich liever niet meer in een pand en houden zich niet meer bezig met administratie. En ik kan ze geen ongelijk geven."





Volgens Alexandros Psipstristerin van Kolonaki komen de vaste antiekjagers vooral nog op zondagen. "Dan zijn de nieuwe kledingwinkels vaak dicht. In de week is het hier rustiger."





Om ervoor te zorgen dat shoppers opnieuw de weg vinden naar de Kloosterstraat, werkt Kloosterstraat vzw aan een nieuw imago.





Website vernieuwd

"De Kloosterstraat is veel meer dan alleen antiek. Natuurlijk hoop ik stiekem dat er nieuwe brocantezaken kopen maar dat zie ik niet meteen gebeuren. Daarom moeten we verder kijken. We hebben het geluk dat de Kloosterstraat een sterke merknaam is geworden door de jaren heen. Daar moeten we gebruik van maken om mensen opnieuw tot bij ons te krijgen," vertelt Karen. De vernieuwde website is daar een eerste voorbeeld van.





Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober zal de Kloosterstraat voor de eerste keer deelnemen aan de Antwerp Fashion Week. Dan verschijnt er ook een catwalk in de straat.