"Klassieke Vlaamse film kan dit niet" JONGEREN MET MIGRATIEACHTERGROND MASSAAL NAAR 'PATSER' JONATHAN BERNAERTS

06 februari 2018

02u54 0 Antwerpen Patser, de nieuwste film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, kent een explosieve start. Na twee weken staat de teller al op 163.000 bezoekers. En opvallend: jongeren met een migratieachtergrond trekken massaal naar de cinema. "Als rappers Ali B, Hef en Adje in een film opdraven, dan ga je toch kijken?"

"Wallah, geld, drugs, meisjes: ik krijg zin om het ook allemaal te proberen", knipoogt Hamza (17) uit Deurne. Hij heeft er met zijn vrienden de avondvoorstelling van Patser opzitten. De jongens hebben er duidelijk van genoten. "Hier en daar hebben de makers misschien een beetje overdrijven, maar eigenlijk vertellen ze een waargebeurd verhaal."





Fan van Ali B

Voor Ayman (16) uit Ekeren was het de Patser-cast die hem naar bioscoopcomplex Metropolis lokte. "Ik ben grote fan van de Nederlandse rappers Ali B, Hef en Adje en wilde weleens weten hoe ze het er op het witte doek vanaf brengen", zegt hij. Milad (19) en Qhais (22) uit Linkeroever komen om dezelfde reden: "Ali B die in een film meespeelt, dat is toch cool? En Nora (Gharib, die een hoofdrol vertolkt, red.) kennen we persoonlijk."





De Antwerpse jeugdwerking JES kwam, met een twintigtal meisjes met een migratieachtergrond, massaal naar Patser. "In de film zaten scènes die opgenomen waren in de Kerkstraat in Borgerhout of aan Den Tir op het Kiel. Die locaties kunnen we goed omdat veel JES-leden er opgegroeid zijn", zegt begeleidster Assia (27). "De film heeft een krachtige boodschap: blijf weg van drugs, want vroeg of laat breekt het je zuur op. We organiseren deze activiteit omdat we later nog over de film willen napraten. Wat vonden onze meisjes ervan? Hebben ze er iets van opgestoken?"





Black

Harde cijfers over het aantal bezoekers met een migratieachtergrond zijn er niet, maar het is KFD, de distributeur van Patser, ook opgevallen dat de film bij de doelgroep erg aanslaat. "Daar hebben de figuren van Adil en Bilall veel mee te maken: zij hebben bij de jeugd een echte heldenstatus verworven", zegt Isabelle Couvreur van KFD. "Dat Patser een 12+ film is, speelt volgens mij ook mee. Veel jonge bezoekers die Black (16+), de vorige film van Adil en Bilall, hebben moeten missen, willen er nu wél bij zijn."





Antwerps filmrecensent en blogger Orlando Verde zag Patser ook op het witte doek. De massale opkomst van jongeren met een migratieachtergrond verbaast hem niet. "Veel Vlaamse films bereiken deze doelgroep niet omdat ze een ander publiek voor ogen houden", zegt hij. "Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich niet aangesproken door de films en haken af. Bij Patser ligt dat anders: ze herkennen de personages en de situaties. Neem de humor in de film. Daar hebben de makers zeer goed over nagedacht. De film zit boordevol clichés, maar telkens houdt men rekening met waar de gevoeligheden zijn en waar de grenzen liggen."





Volgens Verde mag men de invloed van de uitgekiende marketingstrategie rond Patser op het succes niet onderschatten. "Adil en Bilall zijn schitterende marketeers", zegt Verde.





"De trailers van de film waren van bijzonder hoge kwaliteit én ze hebben idolen zoals Saïd van het hiphopcollectief Nomobs of dj's Dimitri Vegas en Like Mike in hun film laten opdraven. Er werd niet alleen reclame gemaakt op de mainstream media. Via sociale media en mond-tot-mond reclame hebben ze een echte hype gecreëerd."





Het succes van Patser bij jongeren met een migratieachtergrond doet regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah veel deugd. "Het is een doelgroep die dolgraag naar de cinema gaat, maar wie de klassieke Vlaamse film weinig zegt", zegt Adil. "We zijn zelf van allochtone origine en wilden een film maken die we ook graag zouden zien: met veel actie en humor. We zijn blij dat die ingrediënten nu gesmaakt worden."