"Klanten van 't Zuid keren terug naar Sinksenfoor" 20 juni 2018

Met het WK Voetbal zou je het bijna vergeten, maar aan Spoor Oost is het nog kermis tot zondag 24 juni. De traditionele Big Bang, met kortingen tot 30 procent, komt eraan. "We kunnen in de buurt van de 850.000 bezoekers van vorig jaar eindigen", zegt Jean-François Vlasselaerts, woordvoerders van de foorkramers.

De Sinksenfoor maakt zich op voor de eindsprint van de vierde editie op Spoor Oost. Vandaag is er zoals elke woensdag een Kids Day. Het zal zeker drukker zijn dan op de bijzonder stille Rode Duivels-maandag. Bijzonder weinig volk die dag. Maar Jean-François Vlasselaerts klaagt niet. "Het voetbal is een concurrent, maar gelukkig regende het maar een paar keer in de weekends. Alle zaterdagen waren goed, net zoals het openingsweekend. Dat we op vrijdagnacht en zaterdagnacht telkens tot 2 uur mogen openblijven, merk je. De mensen laten het geld dan nog rollen voor een attractie en blijven om een hap te eten." Spektakelnummers als de 90 meter hoge Tower en de Shaker zijn geheide hits.





Vlasselaerts is nog om een andere reden blij. "De vaste klanten van het Zuid keren stilaan terug naar de foor. We zien ook meer families. "Die gezinnen mogen er gerust in zijn: volgens de politie zijn er nog geen grote incidenten geweest, op wat baldadig gedrag na", zo zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Vorig jaar kregen twee agenten nog klappen van een paar jongeren. (PHT)