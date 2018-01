"Kickbokser pikte auto's van 85.000 euro" HELFT VAN LITOUWSE BENDE DAAGT NIET OP VOOR PROCES PATRICK LEFELON

23 januari 2018

02u33 0 Antwerpen Een Litouwse kickbokser en zijn landgenoot riskeren 8 jaar cel voor de diefstal van 8 Range Rovers Evoque.

Wagens van minstens 85.000 euro werden op bestelling gestolen in Schilde, Antwerpen (3), Brecht, Waterloo, Meise en op de parking in Zaventem. De





dievenbende telde 22 leden en hield zich ook bezig met auto- en woninginbraken,





en cannabisteelt.





De eerste sporen van de Litouwse dievenbende vond de politie al in 2014-2015 toen in korte tijd acht Range Rovers, type Vogue of Sport, werden gestolen. Volgens één van de slachtoffers kost zo'n auto vlot 85.000 euro. De procureur benadrukte op het proces gisteren de gespecialiseerde werkwijze van de bende. Zo werd in één van de achterdeuren een klein gaatje geboord, zodat ze toegang kregen tot de bedrading om de deur te openen. Vervolgens manipuleerden ze de boordcomputer, kopieerden ze de software op een blanco sleutel en schakelden ze met een 'jammer' het track-and-trace-systeem uit.





Via Nederland

De auto's werden zo snel mogelijk naar Litouwen getransporteerd. Vaak gebeurde dit via Nederland. Een wagen die op 5 december 2014 gestolen werd op de parking van Kinepolis in Antwerpen werd drie dagen later aangetroffen bij de controle van een Litouwse vrachtwagen aan de Poolse grens.





Opdrachtgever niet gevonden





Het onderzoek verliep bijzonder moeilijk en was tijdrovend. De Antwerpse speurders werkten maanden samen met Nederlandse collega's en gingen eind 2016 ook twee weken naar Litouwen voor huiszoekingen en arrestaties.





Acht jaar cel

De procureur eiste acht jaar cel tegen de twee kopstukken, kickbokser Airidas K. en Saulius B., die herhaaldelijk opdoken in België (Affligem) of in Nederland (Rotterdam). Van wie in Litouwen zij hun opdrachten kregen heeft de politie nooit kunnen achterhalen.





De mannen gaven ook leiding aan een groep jonge Litouwers uit het Brusselse die woninginbraken en gps-diefstallen pleegden. Er werden bij hen goederen teruggevonden die in april-mei 2016 gestolen waren. Verder waren er ook sporen van cannabisteelt. Deze handlangers riskeren straffen tussen 2 en 5 jaar.





22 verdachten

Bendeleden werden nooit op heterdaad betrapt. De procureur baseerde zich vooral op observaties van de verdachten, controles van vluchtauto's van de bende en enkele DNA-sporen.





De advocaten van de 22 verdachten, waarvan meer dan de helft niet opdaagde op het proces, vonden dat de procureur alles op een hoop gooide.





Advocaat Ben Crosiers, die kickbokser Airidas K. verdedigde: "Mijn cliënt is opgemerkt in een auto die acht maanden later ook gezien wordt bij de diefstal van een Land Rover. Niemand kan zeggen wie er toen in die auto zat. Hetzelfde geldt voor een appartement in Affligem waar verschillende Litouwers, ook mijn cliënt, een tijdje hebben verbleven. Daar zijn gestolen spullen gevonden maar niemand kan bewijzen wie die diefstallen heeft gepleegd."





De bende deed na de tussenkomst van de politie gewoon verder. De opgepakte leden werden door de top van de organisatie in Litouwen meteen vervangen door anderen. Her en der lopen in Vlaanderen nieuwe onderzoeken naar rondtrekkende Litouwse dievenbendes.





De rechters spreken zich op 19 februari uit.