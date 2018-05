'Kangoerathon' in Sint-Augustinusziekenhuis 16 mei 2018

02u44 0 Antwerpen Twee weken lang wordt er in het Sint-Augustinusziekenhuis extra veel 'gekangoeroed'. Hiermee wil het ziekenhuis ouders stimuleren om hun premature baby vaker vast te nemen.

Het is een drempel waar je als ouder over moet, zo een heel klein ukje uit een couveuse halen en op je blote borst leggen. "Toch is dat het beste", vertelt Katleen Van Dommelen, verpleegkundige op de NICU, intensieve zorg voor premature baby's. "Deze premature baby's zijn eigenlijk nog niet klaar voor deze stressvolle omgeving. Hier is overal lawaai en veel licht. Het contact met de ouder doet die negatieve effecten te niet. De baby voelt zo opnieuw de rustige hartslag en de warmte van de moeder." Bovendien is er ook een langdurig effect. "De kind-ouder binding wordt veel sterker. Kinderen waar het huid-op-huid contact ontbrak, lopen op latere leeftijd meer risico op hechtingsproblemen en ook psychologische problemen. Vooral op lange termijn zijn deze kangoeroe-momenten cruciaal voor de ontwikkeling. En op korte termijn zien we onmiddellijk een verbetering van de rustige slaap waardoor de hersenen zich beter ontwikkelen", vult dokter Katleen Plaskie aan. Naar aanleiding van International Kangaroo Care Awareness Day, wordt twee weken lang een 'kangoerathon' gehouden. "We merken dat ouders de positieve effecten van huid-op-huidcontact onderschatten, ze durven vaak ook niet zo goed. Ze zijn bang dat ze iets mis zouden doen. Bij allochtone ouders merken we ook meer schroom. Door deze extra stimulans hopen we dat weg te nemen", klinkt het. (NBA)