“Kan ik straks nog voor mijn dochter zorgen?” Wachttijden Sociale Zekerheid veroorzaken grote onzekerheid Jan Aelberts

20 maart 2019

18u14 6 Antwerpen “Kan ik straks nog voor mijn dochter zorgen?” Die vraag houdt mama Sofie Lenaerts wakker. “Ze is bang dat een nieuwe gehandicaptenkaart en de extra kinderbijslag te laat zullen komen.” Dochter Enora (7) zou dan de dupe zijn. “Ze werd geboren met een open rug en kan niet ver lopen. De Sociale Zekerheid zegt nu pas aan de dossiers van november te werken. Dat maakt ons bang.”

Zoals de 7-jarige Enora in de zetel zit, gehypnotiseerd door haar iPad, een roze hoofdtelefoon op haar hoofd, lijkt ze een meisje van zeven zoals er honderdduizenden rondhuppelen. “Maar mijn dochter werd geboren met een open rug en heeft een zware mentale achterstand”, vertelt mama Sofie. “In haar hoofd is ze amper drie, vier jaar oud. Ondertussen is haar lichaam al beginnen puberen. Ze is een stuk groter dan andere kinderen van haar leeftijd en draagt kleren gemaakt voor pubers. Enora is volledig van ons afhankelijk. Behalve als ze naar school gaat en één weekend op twee, als ze bij haar vader is, ben ik altijd bij haar. Ze moet naar de kinesist, krijgt sondes en lijdt aan epilepsie. Ze werd al zeven keer aan haar hersentjes geopereerd.”

De zorg voor Enora kost handen vol geld. Daarom heeft Sofie recht op zo’n 500 euro extra kinderbijslag per maand. “Maar of ik die dit jaar op tijd zal krijgen? Dat weet ik niet. Ik zorg bijna constant voor mijn dochter en kan dus niet werken. Ook ben ik bang dat we haar parkeerkaart voor mensen met een handicap niet op tijd zullen krijgen. Een kleine ramp, want ver kan onze meid niet lopen. Moeten we te ver van de winkel parkeren, dan is ze al doodop nog voordat we binnen zijn.”

Tekort aan artsen

Kern van het probleem is het tekort aan artsen. Dat zegt de FOD Sociale Zekerheid. “Enora en haar moeder moeten zich geen zorgen maken, hun dossier zal op tijd in orde zijn”, klinkt het daar. “Maar we hebben begrip voor de onzekerheid. Er wordt lang gewerkt aan elk dossier omdat het niet eenvoudig is om artsen te vinden die we kunnen inschakelen. We zijn volop bezig met aanwervingen. Vanaf dit jaar zal Kind & Gezin ook de dossiers voor kinderen op zich nemen. De werklast bij ons zal dalen, en de dossiers zullen sneller afgehandeld worden.”

Ondertussen wacht Sofie verder af, met een klein hartje. “Enora merkt van heel de heisa gelukkig niks”, zegt ze. “Ze heeft het recht om gewoon kind te zijn, zonder alle zorgen. Ze is vrolijk. Dat moet ze blijven.”