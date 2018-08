"Je weet niet half hoe dapper je was" STUDENT ZOEKT 'HELD' DIE HEM REDDE NA AANVAL OP STRAAT KOEN VAN DE SYPE

24 augustus 2018

02u27 0 Antwerpen Een student uit Antwerpen is op zoek naar de man die hem en een vrouwelijke collega gisterochtend te hulp schoot toen ze door twee mannen werden aangevallen in de Korte Koepoortstraat. "Hij weet nog niet half hoe dapper hij was", vertelt Anis Agris nog altijd in shock.

Agris was gisterochtend rond half zeven op weg naar huis, nadat hij de hele nacht in de horeca had gewerkt. "Ik had even daarvoor nog een meisje naar de taxiplaats in de Schippersstraat gebracht. Ze had afgesproken om bij een vriendin te blijven slapen, maar die was al naar huis vertrokken. Ik gaf haar geld om thuis te raken en wilde zelf in de volgende taxi stappen, maar die bleek gereserveerd. Daarom moest ik te voet naar huis."





Toen hij door de Korte Koepoortstraat liep in de richting van de Groenplaats, stopte er plots een zwarte Mercedes naast hem en hoorde hij een vrouwelijke collega zijn naam roepen. Vervolgens stapte ze uit de wagen. "Ze bleek meegegaan te zijn met twee kerels die ze al eens eerder gezien had in het uitgaansleven en die beloofd hadden haar af te zetten aan het station", vertelt Agris. "Ze bleken echter andere bedoelingen te hebben. Ze vroeg of ze mee mocht stappen. Maar dat was niet naar de zin van die gasten."





"Wil je dood?"

De man op de passagiersstoel stapte uit en begon tegen Agris te roepen. "Loop door, ze is van ons", klonk het. "Wil je dood?" De bestuurder volgde zijn voorbeeld en haalde een riem boven om de jongeman aan te vallen. Agris ontweek de uithaal en hield afstand. Daarop sprong zijn vrouwelijke collega tussen hen in om hem te beschermen. "Ze gingen echt woest te keer", doet hij zijn verhaal. "Ze spuwden in haar gezicht, sloegen haar en trokken aan haar haren. Het waren echt spierbundels, ze had amper verweer."





Dat was het moment dat er een man passeerde die op weg was naar zijn werk. "Ik schat hem rond de veertig", aldus Agris. "Hij had grijzend haar, was slank, gewoon gekleed en droeg een boekentas. Toen hij zag dat we in de problemen zaten, kwam hij meteen te hulp. Hij hield de mannen op een afstand, waardoor mijn vriendin zich kon losrukken en kreeg daarbij enkele stevige klappen. Intussen was er nog een andere jongen gestopt om te helpen. Door het tumult op straat kwamen ook de buren naar buiten en zij begonnen te roepen om de aanvallers af te schrikken, terwijl ze de politie belden. Daarop gingen de twee kerels ervandoor."





In plaats van te wachten op de politie, besloot hun eerste redder verder te gaan naar zijn werk. "Ik bedankte hem voor wat hij had gedaan en hij antwoordde gewoon: "Geen probleem. Ik moet nu wel naar mijn werk. Succes nog" En weg was hij", aldus Agris. "Hij besefte waarschijnlijk niet half hoe gevaarlijk het was wat hij net had gedaan."





Hun tweede redder bleef wel en legde ook een verklaring af. "Ik ben achteraf naar de zaak gegaan waar hij werkt, met een doos chocolade om hem te bedanken", zegt de student nog. "Ik zou ook graag de andere man bedanken, maar ik weet niet wie hij is. Ik hoop dat ik hem via deze weg kan vinden. Ik deelde ook mijn verhaal op Twitter in de hoop hem te identificeren."





"Hij was een gewone man die op weg was naar zijn werk, maar toch ingreep omdat er een vrouw in gevaar was."





Zowel de buren als een taxibestuurder konden de nummerplaat van de wagen noteren en die werd aan de politie gegeven. Die laatste bevestigt het verhaal van Agris.





"We zijn intussen te weten gekomen dat het om een leasingwagen gaat en zullen contact opnemen met het bedrijf in kwestie om te weten te komen wie de aanvallers zijn", aldus Willem Migom van de Antwerpse recherche.