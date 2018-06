"Islamisering groter probleem dan terreur" Sam van Rooy: kroonprins van Filip Dewinter en derde op VB-lijst PHILIPPE TRUYTS

08 juni 2018

11u41 0 Antwerpen Sam van Rooy (33) werpt zich op als dé kroonprins van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. In oktober staat de Deurnenaar derde op de verkiezingslijst. Hij heeft een Iraanse vriendin. Neen, géén moslima. "De islam is even erg als het nationaalsocialisme", zo stelt hij in een nieuw boek.

Sam van Rooy had als elfjarige succes met zijn eerste jeugdboek. Op zijn 20ste was hij een wielerbelofte, in de lichting van Greg Van Avermaet en Jan Bakelants. Maar hij koos voor zijn ingenieursstudie. Hij werd ook ingenieur, tot hij in Nederland ging werken voor PVV-polticus Geert Wilders. Nu werkt hij op de studiedienst van het Vlaams Belang. "We moeten zeker 10 procent halen. Ik zet in op drie thema's: de islamisering, de mobiliteit en meer open ruimte in de stad. De bevolkingstoename is een fundamenteel probleem. We schotelen de kiezer daarom een immigratiestop voor. Met een petitie willen we een referendum afdwingen."





Hoe is uw band met nationaal voorzitter Tom Van Grieken? U bent een Dewinter-adept. Tussen hen botert het niet.





"We komen goed overeen. Maar ik ga graag mijn eigen weg. Ik zie me eerder als een mix van het volkse van een 'straatvechter' als Dewinter en het meer intellectuele van Gerolf Annemans. Geert Wilders is zo'n mix. Ook Pim Fortuyn had zoveel succes omdat hij die mix had."





Het is wel slecht afgelopen. Fortuyn werd vermoord.





"Dat schrikt me niet af."





Uw nieuw boek dan: 'Voor vrijheid dus tegen islamisering'. Met honderden citaten van ex-moslims en moslimdissidenten. De cover toont beachvolleybalsters: de ene in bikini, de andere, uit Egypte, helemaal ingepakt, met sluier. Dat doet uw partij graag: hoe minder kleren een vrouw draagt, hoe vrijer ze is.





"Ik beken: zo'n cover is commercieel sterk. Ik had een moslim met een kalasjnikov kunnen kiezen. Maar hoe erg ook, de jihadterreur is niet ons grootste probleem. Wél de geleidelijke islamisering van onze hele samenleving, via demografische, juridische, economische en politieke weg. De Egyptische atlete op de cover toont het probleem: ze verkreeg een uitzondering op de kledijcode van die sport en draagt een vrouwenonderdrukkend symbool uit."





U hebt een Iraanse vriendin die u leerde kennen toen ze hier studeerde. Wat vindt zij van uw standpunten?





"Zij snapt niet dat wij de islamisering van steeds meer wijken toelaten en vergemakkelijken. Haar ouders hebben nog tegen de islamitische revolutie gevochten. Haar vader is bang dat we hier dezelfde weg opgaan als Iran. Het is ook 5 na 12: hele wijken zijn we al kwijt aan de islam."





Onderschat u nu niet de vele gematigde moslims bij ons?





"Een moslim is pas gematigd door de fundamenten van de islamitische leer expliciet overboord te gooien. Bovendien volstaat een militante minderheid om de samenleving naar haar hand te zetten. Een Europese islam is een doodgeboren kind. Toch zo lang men vanuit het Midden-Oosten fatwa's tegen oprechte islamhervormers uitvaardigt. Ik vrees voor een ramp. Als je toelaat dat de islam hier verder wortel schiet, rest er slechts één alternatief: een min of meer seculiere dictatuur, zoals Egypte en Syrië. Dat is een catastrofe: zonder vrije samenleving is er geen vooruitgang en geen welvaart. Wie wil nu in een tirannieke maatschappij leven?"





In het Vlaams Belang vind je wel fans, niet?





"Ik in elk geval niet. Maar de kiemen voor zo'n politiestaat zijn er al. Kijk naar de meer militaristische aanpak van de Antwerpse politie. Het evolueert."





U plaatst de islam op één lijn met het nazisme. Daarmee minimaliseer je de uitroeiingskampen en de Tweede Wereldoorlog.





"Helemaal niet. Churchill zei destijds: 'Mein Kampf is de nieuwe Koran'. In 14 eeuwen heeft de islam 270 miljoen levens geëist (volgens de harde islamcriticus Bill Warner, red.). De islam moet worden behandeld als een totalitaire ideologie zoals communisme en nationaalsocialisme."





Een carrière bij Vlaams Belang betekent: nooit besturen.





"Ons 70-puntenprogramma is al deels uitgevoerd. Dankzij onze invloed. N-VA zou in ons beter een bondgenoot zien, of ze vallen zelf nog uit de boot. Ach, N-VA. Ze slagen erin om een perceptie te creëren die haaks staat op de realiteit. Theo Francken laat jaarlijks tienduizenden moslims binnen in onze samenleving. Eigenlijk is er geen verschil met Di Rupo (PS). En de linkse partijen zijn totaal de weg kwijt. Alles waarvoor de socialisten hebben gezorgd - emancipatie van vrouwen, scheiding van Kerk en Staat - zetten ze al decennia op de helling door de import van de islam. De geschiedenis zal hard oordelen over de politici die dat allemaal goedpraten."





Het boek van Van Rooy wordt op dinsdag 12 juni (20 uur) voorgesteld bij Salons De Boeck, Jacob Jacobsstraat 39, Antwerpen