"In één jaar van 150 naar 930 spelers" TENNISCLUB FIT OPENT EERSTE 'PADEL ACADEMY' NINA BERNAERTS

26 juli 2018

02u46 0 Antwerpen Tennisclub FIT in Berchem gelooft sterk in de nieuwste hype 'padel', een combinatie tussen tennis en squash, en heeft een deel van haar velden omgevormd tot padelvelden. Enkele topspelers startten er zelfs met de eerste echte 'Padel Academy'.

Pa-dél in het Spaans, pa-del in het Vlaams of pa-déllen in 't Antwerps, over de naam is er nog wat discussie maar over de sport is iedereen het eens: het is dé nieuwste hype.





Het ziet er een beetje uit als een combinatie tussen tennis en squash. Het raket is anders, het veld is kleiner, je mag de muren gebruiken en je speelt liefst met vier. De puntentelling is dezelfde als tennis.





"Bij de federatie zijn er wekelijks 200 nieuwe leden. Ook bij ons op de club zitten we nu aan 930 spelers, waar we er vorig jaar misschien 150 hadden. Het is gewoon exponentieel aan het groeien", vertelt één van de zaakvoerders, Sonny van der Velden. Samen met Tom Moerbeek en Dirk De Clercq nam hij de club enkele maanden geleden over en zetten ze erg in op de nieuwe sport.





De club besloot al snel om enkele van haar tennisvelden buiten op te offeren ten voordele van padelveldjes. "We hebben er nu dus vijf, dat geeft iets meer ruimte om te spelen, zo zijn niet alle veldjes continu volgeboekt. Dankzij de stad, zij gaven ons een concessie van negen jaar waardoor wij zo'n investering konden doen", vertelt Moerbeek.





Topspelers

De club riep de hulp in van topspelers Roel van Gestel en Alain Sassen, die ook les geven in Schoten. Zij startten nu ook met de eerste echte 'Padel Academy' in Berchem. "We willen hiermee de sport nog meer professionaliseren. We zijn in Spanje trainerscursussen gaan volgen en ook hier geven we trainerscursussen om zoveel mogelijk mensen aan het padelen te krijgen", vertelt Sassen.





Waarom gaan mensen liever padelen dan bijvoorbeeld tennissen? "Voor padel heb je weinig techniek nodig, iemand die vijf minuten op een veld staat zal het al snappen. Het gaat ook wat langzamer en gezapiger dan tennis. Je hebt niet veel nodig, sportgerief, een raket, drie maten en je bent vertrokken. Iedereen die met padel start, heeft onmiddellijk de smaak te pakken. Zo erg zelfs dat we maximum twee reservaties per persoon in één keer toe laten."





Kostprijs? Een veldje huren kost 5 euro per uur per persoon en het raket start aan zo'n 50 euro.





De club wil een soort ibiza-gevoel creeëren. "We willen hier terug sfeer brengen. Muziek tijdens het spel, elk weekend houden we tornooien, we werken ook aan een groter criterium, La Liga, we houden Ladies Day om de vrouwen te coachen en te laten spelen. In augustus zijn er kinderkampen. En er zijn generatietornooien om jong en oud samen te laten spelen. Zelfs in de winter wordt er doorgespeeld. We zetten hier echt in op plezier en gezelligheid, dat is voor ons padel."